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PRETJECAO PREKO PUNE /

Auto vozio nogama, jurio 280 km/h i sve snimao: Uznemirujući detalji o kamikazi iz Zagorja

Auto vozio nogama, jurio 280 km/h i sve snimao: Uznemirujući detalji o kamikazi iz Zagorja
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Foto: ilustracija: fotog/Tetra Images/Profimedia

U mjestu gdje je brzina ograničena na 50 km/h, vozio je više od 200 na sat, s tim da je pomaknuo vozačko sjedalo unatrag i autom upravljao nogama!

8.8.2026.
13:58
Erik Sečić
ilustracija: fotog/Tetra Images/Profimedia
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Krapinsko-zagorska policija u subotu je objavila uznemirujuće detalje o nizu prometnih prekršaja koje je mladi Hrvat (22) počinio ove godine i time grubo ugrozio sigurnost svih sudionika prometa. 

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je od početka siječnja pa do sredine srpnja u više navrata na neregistriranom i neosiguranom motociklu, bez vozačke "A" kategorije, divljao na državnim i lokalnim cestama na području Marije Bistrice, Zlatara, Zaboka i Krapine. Pritom je vozio suludim brzinama koje su dosezale i do 260 km/h, a svoje divljanje je snimao mobitelom. 

Međutim, obijesna vožnja motociklom bila je tek početak. Policija je također utvrdila da je u automobilu jurio od 250 pa do 280 km/h, vozio u prometnoj traci za vozila iz suprotnog smjera, pretjecao kolone preko pune uzdužne crte i "svjetlosnim signalima prisiljavao druge sudionike u prometu da se uklone s kolnika". I to je snimao. 

Vozio nogama, u posljednji čas izbjegao sudar 

Vrhunac svega odvio se u Zlataru na DC 29. U mjestu gdje je brzina ograničena na 50 km/h, vozio je više od 200 na sat, s tim da je pomaknuo vozačko sjedalo unatrag i autom upravljao nogama! U rukama mu je, naravno, bio mobitel kojim je sve snimao. 

Isto tako, 22-godišnjak je jednom prilikom izbjegnuo potencijalnu tragediju. Policija je utvrdila da je u Mariji Bistrici na DC 29 brzinom koja je varirala od 180 do 240 km/h vozio u suprotnoj traci i u posljednji trenutak izbjegao frontalni sudar s vozilom koje mu se približavalo. 

Uz to je u Zaboku i Krapini "driftao" oko kružnih tokova, što je isto tako snimao.  

Zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo "obijesna vožnja u cestovnom prometu", policija je mladiću oduzela auto, prometnu dozvolu i ključ. Protiv njega slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu. 

PolicijaMladi VozacKrapinsko-zagorska ZupanijaObijesna Vožnja
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