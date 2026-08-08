Auto vozio nogama, jurio 280 km/h i sve snimao: Uznemirujući detalji o kamikazi iz Zagorja

Krapinsko-zagorska policija u subotu je objavila uznemirujuće detalje o nizu prometnih prekršaja koje je mladi Hrvat (22) počinio ove godine i time grubo ugrozio sigurnost svih sudionika prometa.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je od početka siječnja pa do sredine srpnja u više navrata na neregistriranom i neosiguranom motociklu, bez vozačke "A" kategorije, divljao na državnim i lokalnim cestama na području Marije Bistrice, Zlatara, Zaboka i Krapine. Pritom je vozio suludim brzinama koje su dosezale i do 260 km/h, a svoje divljanje je snimao mobitelom.

Međutim, obijesna vožnja motociklom bila je tek početak. Policija je također utvrdila da je u automobilu jurio od 250 pa do 280 km/h, vozio u prometnoj traci za vozila iz suprotnog smjera, pretjecao kolone preko pune uzdužne crte i "svjetlosnim signalima prisiljavao druge sudionike u prometu da se uklone s kolnika". I to je snimao.

Vozio nogama, u posljednji čas izbjegao sudar

Vrhunac svega odvio se u Zlataru na DC 29. U mjestu gdje je brzina ograničena na 50 km/h, vozio je više od 200 na sat, s tim da je pomaknuo vozačko sjedalo unatrag i autom upravljao nogama! U rukama mu je, naravno, bio mobitel kojim je sve snimao.

Isto tako, 22-godišnjak je jednom prilikom izbjegnuo potencijalnu tragediju. Policija je utvrdila da je u Mariji Bistrici na DC 29 brzinom koja je varirala od 180 do 240 km/h vozio u suprotnoj traci i u posljednji trenutak izbjegao frontalni sudar s vozilom koje mu se približavalo.

Uz to je u Zaboku i Krapini "driftao" oko kružnih tokova, što je isto tako snimao.

Zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo "obijesna vožnja u cestovnom prometu", policija je mladiću oduzela auto, prometnu dozvolu i ključ. Protiv njega slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu.