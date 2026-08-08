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NESREĆA KOD BJELOVARA /

Teško ozlijeđeno šest ljudi: Ministarstvo otkrilo nove detalje o sudaru dva vlaka

Teško ozlijeđeno šest ljudi: Ministarstvo otkrilo nove detalje o sudaru dva vlaka
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Foto: čitateljica Net.hr

Pruga je zatvorena za promet, a na terenu su policija i Hitna pomoć

8.8.2026.
10:59
HinaErik SečićMaja Oštro FlisDajana Šošić
čitateljica Net.hr
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Teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak HŽ putničkog prijevoza sudarili su se u subotu ujutro u 10.05 sati između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara.

U putničkom vlaku bilo je oko 20 putnika, a neki od njih su ozlijeđeni. RTL Danas doznaje da je strojovođa teže ozlijeđen. Pruga je zatvorena za promet, a na terenu su policija, Hitna pomoć i vatrogasci. 

Tijek događaja: 

Nove informacije o ozlijeđenima

13.33 - Šestero je putnika teže, a 14 lakše ozlijeđeno u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se u subotu prijepodne dogodio kod Škrinjara, između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, doznaje Hina iz Ministarstva zdravstva.

U bjelovarskoj Općoj bolnici "Dr. Anđelko Višić" zbrinuto je sedmero ozlijeđenih, među kojima je najteže ozlijeđena mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je stabilno, izjavila je za Hinu ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković. Za troje pacijenata čekaju se nalazi CT-a, dok su tri osobe natučene. Nitko od tih šestero pacijenata, prema riječima ravnateljice, nije teže ozlijeđen.

Dežurni kirurg koprivničke Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Ivan Štriga rekao je da bolnica očekuje dolazak šestero lakše ozlijeđenih putnika. Dio putnika prevezen je u zagrebačke bolnice. 

Teško ozlijeđeno pet ljudi? 

12.48 - Prema posljednjim informacijama kojima raspolaže Ministarstvo zdravstva, teško je ozlijeđeno pet osoba, a desetero ih ima lakše ozljede, ali je potrebna daljnja bolnička obrada, neslužbeno doznaje Jutarnji list

Isti portal doznaje da su svi putnici izvučeni iz vlaka. Na terenu je bilo više od 30 vatrogasaca, kojima su posao otežavali položaj vlaka i strmina od prilaznog puta punog raslinja. 

Lakše ozlijeđeni idu u Koprivnicu

11.49 - RTL Danas doznaje da šest lakše ozlijeđenih osoba ide u bolnicu u Koprivnicu, a ostali će biti prevezeni u KBC Zagreb i KB Dubrava. 

Pogledajte fotografije s mjesta nesreće 

11.44 - Čitateljica našeg portala poslala nam je nekoliko fotografija s mjesta nesreće. 

Teško ozlijeđeno šest ljudi: Ministarstvo otkrilo nove detalje o sudaru dva vlaka
Foto: čitateljica Net.hr
Teško ozlijeđeno šest ljudi: Ministarstvo otkrilo nove detalje o sudaru dva vlaka
Foto: čitateljica Net.hr
Teško ozlijeđeno šest ljudi: Ministarstvo otkrilo nove detalje o sudaru dva vlaka
Foto: čitateljica Net.hr

Snimka s lica mjesta 

11.39 - Super Radio je na Facebooku objavio snimku s mjesta nesreće. Na terenu je i helikopter Hitne. 

Teretni vlak prošao kroz crveno? 

11.25 - HŽ ističe da u ovom trenutku ne može iznositi više detalje o uzrocima i okolnostima nesreće. 

Međutim, Jutarnji list neslužbeno doznaje da je teretni vlak prošao kroz crveno. 

Strojovođa teže ozlijeđen 

11.07 - Kako RTL Danas doznaje, putnički vlak išao je iz Zagreba prema Bjelovaru.

Prema prvim informacijama, strojovođa je teže ozlijeđen. Smrtno stradalih nema.

VlakSudarBjelovar
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