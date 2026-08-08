Korzo doslovno vrvi ljepoticama: Dvije plavuše ostavile bez daha, a izgledaju kao blizanke

Riječka špica i ovog je vikenda vrvjela turistima i domaćima koji su uživali u ljetnom danu, a na visokim temperaturama nije bilo lako ni fotografu Hrvoju Skočiću. Riječkim ulicama prošetale su brojne zgodne Riječanke u ljetnim kombinacijama, a posebnu pažnju privukle su dvije kovrčave plavuše koje su svojim izgledom i dugim nogama lako mogle proći kao sestre blizanke. Pogledajte koga je sve naš fotoreporter uhvatio na riječkoj špici u galeriji RIportala.