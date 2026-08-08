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Vučić priredio večeru za Zelenskog u Beogradu: 'Gostima smo približili duh Srbije'

Vučić priredio večeru za Zelenskog u Beogradu: 'Gostima smo približili duh Srbije'
Foto: Aleksandar Vucic/Facebook
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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u petak je stigao u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve, prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. 

"Stigao sam u Srbiju sa svojim timom", objavio je Zelenski na platformi i X i dodao da će u subotu imati važne razgovore s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.

Istaknuo je da će razgovarati o jačanju gospodarskih odnosa između dviju zemalja, odnosima s Europskom unijom te drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, kao i o sigurnosnim pitanjima.

Na snimkama objavljenim na X-u vidi se da ga je na zračnoj luci u Beogradu dočekala srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović.

Priredio mu večeru 

Vučić je potom priredio večeru u čast Zelenskom. "Zadovoljstvo mi je što imam priliku ugostiti predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog koji prvi put boravi u službenom posjetu Srbiji, uz uvjerenje da će ovaj posjet doprinijeti daljnjem razvoju odnosa Srbije i Ukrajine i suradnje u područjima zajedničkog interesa", napisao je Vučić na društvenim mrežama. 

"Poželio sam mu dobrodošlicu u Beograd, a večera je bila prilika da otvorimo razgovor o temama koje će biti u fokusu službenih sastanaka, posebno o europskom putu naših zemalja, ali i da gostima približimo duh Srbije, dio tradicije na koju smo ponosni", dodao je Vučić. 

8.8.2026.
10:33
Hinadanas.hr
Aleksandar Vucic/Facebook
Aleksandar VučićVolodimir ZelenskiSrbija
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