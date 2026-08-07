Vjenčanje Cristiana i Georgine napokon je stiglo: Pogledajte čarobne lokacije koje su odabrali

Portugalski grad Funchal na otoku Madeiri priprema se za jedno od najiščekivanijih vjenčanja u svijetu sporta i šoubiznisa.

Slavni nogometaš Cristiano Ronaldo i njegova partnerica, manekenka Georgina Rodríguez, odlučili su napokon ozakoniti svoju vezu nakon deset godina zajedničkog života. Par će sudbonosno "da” izreći u povijesnoj katedrali u Funchalu, koja može primiti do 800 uzvanika i nalazi se nedaleko od mjesta gdje je rođen slavni napadač.

Veliko slavlje koje slijedi održat će se u luksuznom odmaralištu Savoy Palace s pet zvjezdica, gdje će za uzvanike biti osigurana ekskluzivna usluga s osobnim batlerima, nekoliko bazena i velika dvorana za svečanosti kapaciteta tisuću ljudi.

Par zajedno odgaja petero djece koja su neizostavan dio njihova obiteljskog života. Ronaldo je u vezu donio svog najstarijeg sina Cristiana Juniora te blizance Evu i Matea iz prethodnih veza. Zajedno s Georginom dobili su kćer Alanu Martinu, a 2022. godine i najmlađu kćer Bellu Esmeraldu. Svu djecu odgajaju kao vlastitu, a cijela će velika obitelj zasigurno biti prisutna na tom velikom danu na njihovoj rodnoj Madeiri.

Podsjetimo, par je službeno započeo vezu 2016. godine nakon što su se upoznali u Guccijevoj trgovini, gdje je tada 32-godišnja Georgina radila kao prodajna savjetnica – a ostalo je povijest. Nogometni as zaprosio ju je prošlog ljeta, a njegova se buduća supruga na Instagramu pohvalila golemim zaručničkim prstenom vrijednim tri milijuna funti.

U fotogaleriji pogledajte kako izgleda crkva i luksuzno odmaralište gdje će se održati Vjenčanje godine.