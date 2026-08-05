Ronaldo pokazao superautomobile vrijedne skoro 26 milijuna eura: 'Moje igračke'

Cristiano Ronaldo pohvalio se putem svog Instagram profila kolekcijom superautomobila vrijednom oko 25,7 milijuna eura.

Zvjezdani 41-godišnjak na društvenim je mrežama podijelio tri fotografije na kojima pozira u svojoj garaži, okružen nizom zadivljujućih automobila. Među vozilima u garaži bila su dva crvena Ferrarija i jedan Bugatti. Ronaldo je tijekom godina prikupio neke nevjerojatne automobile, među kojima su modeli McLarena, Mercedesa i Lamborghinija. Prošle je godine priznao da više ni sam ne zna koliko ih posjeduje.

Napadač Al-Nassra napisao je na društvenim mrežama sljedeće:

"Iskreno, prestao sam brojati koliko automobila imam. Kad bih morao pogađati, rekao bih da ih imam 40 ili 41. Obožavam Bugattije, to su sasvim drukčije zvijeri.“

Bugatti Tourbillon vrijedan oko 3,74 milijuna eura jedan je od najnovijih dodataka njegovoj garaži. Posjeduje CR7 i Chiron vrijedan oko 2,34 milijuna eura, Veyron od približno 1,75 milijuna te Bugatti Centodieci vrijedan oko 8,17 milijuna eura.

U njegovoj kolekciji Ferrarija nalaze se Monza vrijedna oko 1,63 milijuna eura, Daytona SP3 od približno 2,34 milijuna te Purosangue. Osim toga, Ronaldo posjeduje McLaren Sennu (oko 876.000 eura), Lamborghini Aventador (oko 315.000 eura), Bentley Flying Spur (oko 292.000 eura), Mercedes G-klase Brabus (oko 701.000 eura) i tri Rolls-Roycea, javlja britanski tabloid The Sun.

Portugalska legenda čak je od Al-Nassra, kao i njegovi suigrači, na dar dobila luksuzni BMW.

Ronaldo je ovom objavom na društvenim mrežama obožavateljima pružio uvid u svoju garažu, a fotografije je popratio opisom:

"Moje igračke.“

Njegovi pratitelji ostali su potpuno zadivljeni, a jedan je komentirao:

"Nevjerojatno!“

Drugi je napisao:

"Kolekcija najvećeg svih vremena.“

Treći je pak poručio:

"Kralj.“

Inače, Ronaldo bi se ovoga vikenda trebao vjenčati s Georginom Rodríguez na Madeiri. Za veliko vjenčanje rezervirana je katedrala u Funchalu, dok bi se svadbena proslava trebala održati u obližnjem hotelu Savoy Palace s pet zvjezdica. Jedno je sigurno. Za vjenčanje mu automobil u kojem će se voziti, ako će se voziti, ne nedostaje. Može ih birati na pretek.