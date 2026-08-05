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Skandal: 'Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'

Skandal: 'Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'
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Foto: Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia

Zvezdan Terzić putem društvenih mreža plasirao skandaloznu poruku

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
5.8.2026.
13:25
Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia
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Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu veličanstvene i pobjedničke Vojno-redarstvene operacije "Oluja". Hrvatske su snage u samo 84 sata oslobodile 10.400 četvornih kilometara, odnosno 18 posto teritorija Lijepe Naše. Bila su to 84 sata za slobodu Hrvata. 

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Zvezdan Terzić Vučićev miljenik

Istodobno iz susjedne Srbije stižu skandalozne poruke, pa i iz sportskih krugova. Predsjednik Crvene zvezde Zvezdan Terzić u utorak je na društvenim mrežama objavio fotografiju kolone srpskih izbjeglica uz sramotnu poruku:

Skandal: 'Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImage/PIXSEL

"Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, Srpsku trobojku da zavijori u Kninu!".

Takva poruka ne iznenađuje kada se zna da je Terzić na čelo beogradskog kluba 2013. godine došao na inzistiranje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je nekoliko mjeseci prije Oluje govorio u tada okupiranoj Glini sljedeće gluposti: 

"Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska, nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. (…) Vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja više neće biti!"

Skandal: 'Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'
Foto: Screenshot - Zvezdan Terzić

Tko je Zvezdan Terzić?

Terziću se, inače, sudilo zbog optužbi za zloupotrebu službenog položaja i nezakonito prisvajanje novca od transfera nogometaša tijekom razdoblja u kojem je, od 1998. do 2006. godine, vodio OFK Beograd.

Optužbi povezanih s prodajom Vanje Grubača i Srđana Stanića oslobođen je zbog zastare, a u slučaju transfera Branislava Ivanovića zbog nedostatka dokaza.

Navijači Crvene zvezde u utorak su na neutralnom terenu u mađarskom Sambotelu pratili poraz svoje momčadi od izraelskog Hapoel Beer Sheve rezultatom 1-0 u trećem pretkolu Lige prvaka, iako je beogradski klub od 58. minute imao igrača više. Na tribinama su pritom izvjesili poruku s natpisom "Slava žrtvama Oluje". Delije su poznate po veličanju ratnih zločinaca.

Oluja 1995Zvezdan TerzićCrvena ZvezdaKnin
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