Skandal: 'Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'

Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu veličanstvene i pobjedničke Vojno-redarstvene operacije "Oluja". Hrvatske su snage u samo 84 sata oslobodile 10.400 četvornih kilometara, odnosno 18 posto teritorija Lijepe Naše. Bila su to 84 sata za slobodu Hrvata.

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Zvezdan Terzić Vučićev miljenik

Istodobno iz susjedne Srbije stižu skandalozne poruke, pa i iz sportskih krugova. Predsjednik Crvene zvezde Zvezdan Terzić u utorak je na društvenim mrežama objavio fotografiju kolone srpskih izbjeglica uz sramotnu poruku:

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImage/PIXSEL

"Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, Srpsku trobojku da zavijori u Kninu!".

Takva poruka ne iznenađuje kada se zna da je Terzić na čelo beogradskog kluba 2013. godine došao na inzistiranje srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je nekoliko mjeseci prije Oluje govorio u tada okupiranoj Glini sljedeće gluposti:

"Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska, nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. (…) Vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja više neće biti!"

Foto: Screenshot - Zvezdan Terzić

Tko je Zvezdan Terzić?

Terziću se, inače, sudilo zbog optužbi za zloupotrebu službenog položaja i nezakonito prisvajanje novca od transfera nogometaša tijekom razdoblja u kojem je, od 1998. do 2006. godine, vodio OFK Beograd.

Optužbi povezanih s prodajom Vanje Grubača i Srđana Stanića oslobođen je zbog zastare, a u slučaju transfera Branislava Ivanovića zbog nedostatka dokaza.

Navijači Crvene zvezde u utorak su na neutralnom terenu u mađarskom Sambotelu pratili poraz svoje momčadi od izraelskog Hapoel Beer Sheve rezultatom 1-0 u trećem pretkolu Lige prvaka, iako je beogradski klub od 58. minute imao igrača više. Na tribinama su pritom izvjesili poruku s natpisom "Slava žrtvama Oluje". Delije su poznate po veličanju ratnih zločinaca.