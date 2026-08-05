Bundesliga prilagođava koncept: Dječaci s loptom ponovno smiju bacati

Uoči početka nove sezone, Bundesliga je ove srijede obavijestila klubove prve i druge lige o prilagodbi koncepta više lopti. Djeca s loptom smiju ponovno biti aktivnija u budućnosti - pod uvjetom da se ne pojave očite prednosti ili nedostaci.

Polaganje umjesto bacanja: Na početku prošle sezone, igrači s loptom na stadionima 36 profesionalnih klubova morali su napustiti svoju dugogodišnju praksu i prihvatiti fundamentalno novi način rada. Od tada su se lopte postavljale na markere umjesto da se bacaju igraču. Ovaj sustav 'samoposluživanja' za igrače trebao je osigurati pravednost. Prošla su vremena kada su gostujuće momčadi povremeno morale imati problema s kašnjenjima - dok su domaće momčadi mogle pokrenuti protunapade brzim dodavanjem novih lopti.

Takozvani koncept više lopti prvobitno je preporučila ligaška organizacija Bundesliga GmbH, tada još DFL, u kolovozu 2025. i postao je obavezan za klubove počevši od 25. kola početkom ožujka 2026. godine. U načelu, prekršaji su od tada bili podložni sankcijama. Međutim, to su ostali izolirani incidenti za koje nisu izrečene kazne.

'Bacanje nije temeljno kršenje'

Prije početka nove sezone odlučeno je o ublažavanju pravila. Pismo, koje je Kicker dobio, poslano je ove srijede 36 profesionalnim klubovima. U njemu stoji: "U budućnosti, bacanje lopti za utakmicu od strane skupljača lopti više neće predstavljati kršenje koncepta više lopti."

Temeljna ideja ostaje nepromijenjena: "Obavezno osiguravanje lopti za utakmicu na određenim mjestima za lopte uz aut-linije i gol-linije i dalje osigurava brz, pravedan i ujednačen nastavak igre. Stoga, načelo koncepta više lopti ostaje nepromijenjeno, prema kojem se lopte za utakmicu moraju držati spremne na određenim mjestima za lopte oko igrališta. Ovaj postupak se ustalio u vođenju utakmica te ga igrači prihvaćaju i koriste. Međutim, evaluacija je pokazala da povremeno bacanje lopti za utakmicu od strane skupljača lopti ne proturječi temeljnoj svrsi koncepta više lopti."

Konkretno, to znači da će se kašnjenja uzrokovana nedostajućim dijelom opreme u budućnosti uglavnom izbjegavati. Međutim, opći tok igre i smanjenje vremena prekida imat će koristi od činjenice da se igračima ponovno dopušta posluživanje - u određenim granicama.

Jer čim se pojavi obrazac, kreatori pravila interveniraju. Relevantno pravilo kaže: "Nosioci lopti ne smiju sustavno komunicirati s igračima iz obje momčadi i na taj način utjecati na tok igre, bilo ubrzavajući je ili usporavajući."

Nema osnova za poništavanje golova

Ne bi trebalo biti namjernih sportskih prednosti ili nedostataka. Stoga, ako brze reakcije igrača s loptom daju odlučujući poticaj za gol koji slijedi, Bundesliga će naknadno riješiti problem: "U slučajevima ozbiljnog ometanja tijeka igre, Bundesliga izričito zadržava pravo pokrenuti odgovarajući postupak i izreći sankcije u skladu s važećim propisima."

Gol postignut na ovaj način ostaje potpuno legalan prema pravilima. Pravila koja postavljaju dječaci s loptom nisu relevantna ni za suca na terenu ni za VAR.