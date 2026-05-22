DOBAR IZBOR?

Tvorac najvećeg čuda ovosezonskog nogometa mijenja prvu žensku trenericu u povijesti Bundeslige

Foto: O.Behrendt/imago sportfotodienst/Profimedia

Lustrinelli je u prošloj sezoni s malenim Thunom izborio promociju u švicarsku Super Ligu, da bi je ove osvojio

22.5.2026.
15:28
Hina
O.Behrendt/imago sportfotodienst/Profimedia
Union Berlin imenovao je Maura Lustrinellija svojim novim trenerom nakon što je Thun doveo do osvajanja naslova prvaka Švicarske, priopćio je u petak njemački klub.

Pedesetogodišnji Švicarac će tako zamijeniti Marie-Louise Etu, koja je privremeno preuzela vodstvo u travnju nakon odlaska Steffena Baumgarta i postala prva žena koja je vodila mušku momčad Bundeslige.

Lustrinelli, bivši švicarski reprezentativac, preuzeo je Thun 2022. godine i doveo ih do osvajanja prvenstva druge lige i promocije u prvu ligu 2025. godine, prije nego što su ove sezone šokantno osvojili naslov prvaka.

"Mauro je posljednjih godina pokazao kako može oblikovati i razvijati momčadi. Osvajanje naslova prvaka s promoviranom momčadi govori o njegovoj tehničkoj kvaliteti, ali i o njegovoj sposobnosti da vodi i inspirira skupinu", rekao je Horst Heldt, direktor nogometa Uniona, u izjavi u četvrtak. "Uvjereni smo da smo pronašli pravog trenera za ovo i veselimo se suradnji."

Union je završio sezonu Bundeslige na 11. mjestu i sljedeće sezone neće nastupiti u europskim natjecanjima.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
