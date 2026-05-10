Kakav dan za 'Naše Nijemce': Nakon Igora i Luke, zabio i Josip za povijesnu pobjedu trenerice

Sjajna je nedjelja iza hrvatskih nogometaša u Bundesligi. Nakon Igora Matanovića i Luke Vuškovića, među strijelce se upisao i Josip Juranović.

U posljednjem susretu 33. kola njemačkog nogometnog prvenstva Union Berlin je na gostovanju pobijedio Mainz sa 3-1, a posljednji gol za goste zabio je hrvatski nogometaš Josip Juranović.

Berlinski sastav je poveo u 38. minuti golom Andreja Ilića, izjednačio je Sheraldo Becker u 48. minuti, a u 88. minuti je Oliver Burke pogodio za 2-1. Konačnih 3-1 postavio je Juranović u prvoj minuti nadoknade, deset minuta nakon što je ušao u igru. Pogodak pogledajte OVDJE.

Bila je to prva pobjeda za Union pod vodstvom Marie-Louise Etu i to iz četvrtog pokušaja nakon dva poraza i jednog remija. Eta je prva trenerica u povijesti Bundeslige, koja je večeras proslavila svoju prvu pobjedu u njemačkoj najvišoj ligi.

U ranije odigranom susretu HSV je u Hamburgu pobijedio Freiburg sa 3-2 uz dva gola Igora Matanovića i jednim Luke Vuškovića.

HSV je poveo u 14. minuti golom Bakeryja Jatte, no samo dvije minute kasnije izjednačio je Matanović. Bila je to praktički prva akcija gostiju nakon primljenog gola. Lukas Kubler je ubacio s desne strane, a Matanović pravovremeno utrčao i sjajnim volejem poslao loptu iza Daniela Fernandesa za 1-1.

HSV je u 64. minuti stigao do nove prednosti i to sjajnim golom Vuškovića iz slobodnog udarca sa više od 20 metara. Za braniča Tottenhama na posudbi u njemačkom klubu bio je to šesti gol u Bundesligi ove sezone. HSV je korak bliže pobjedi stigao u 67. minuti kada je Fabio Balde zabio za 3-1.

Gosti se nisu predavali i u 87. minuti Matanović je zabio svoj drugi gol na utakmici. Vincenzo Grifo je izveo korner, a Matanović glavom zabio za 2-3. Bio je to njegov deseti ligaški gol ove sezone, te ukupno 14. u svim natjecanjima uz tri asistencije.

Freiburg je do kraja susreta lovio izjednačenje, ali nije uspio. Matanović je igrao cijeli susret za goste, dok je domaći trener Merlin Polzin u sudačkoj nadoknadi izadio Vuškovića iz igre kako bi mu navijači HSV-a priredili "standing ovation" u, po svemu sudeći, posljednjem domaćem susretu u dresu HSV-a.

HSV se ovom pobjedom uspeo na 11. mjesto sa 37 bodova, dok je Freiburg na sedmoj poziciji sa 44 boda.

Heidenheim je produžio nadu u bundesligaški spas nakon što su u suretu 33. kola njemačkog na gostovanju pobijedili Koln sa 3-1.Uoči posljednjeg kola tri momčadi su na začelju izjednačene po broju bodova. Wolfsburg, Heidenheim i St. Pauli sada imaju po 26 bodova. Dvije ekipe će ispasti, a jedna će izboriti dodatne kvalifikacije u kojima će igrati protiv trećeplasiranog kluba iz druge lige.

Heidenheim je poveo već u osmoj minuti golom Jana Schoppnera, no dvije minute kasnije izjednačio je Marius Bulter. Gosti su u 28. minuti stigli do nove prednosti golom Arijona Ibrahimovića, a pobjedu Heidenheima potvrdio je Schoppner svojim drugim golom na utakmici u 72. minuti. U posljednjem kolu, 16. svibnja Heindenheim će ugostiti Mainz, dok će St. Pauli i Wolfsburg u međusobnom susretu tražiti bodove spasa.

Vodi prvak Bayern sa 86 bodova, čak 16 više od Borussie Dortmund.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nakon tri godine ima osminu finala Mastersa, slijedi okršaj s 15. igračem svijeta