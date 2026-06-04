Pilot koji je gledao pad zrakoplova u Medulinu opisao trenutke tragedije: 'Moguća je neka greška'

Teška zrakoplovna nesreća dogodila se u Medulinu. U padu manjeg njemačkog zrakoplova poginule su četiri osobe. Područje gdje je pao nije naseljeno. Na terenu su sve hitne službe, a nesreća je odnijela četiri života.

Pad u kojem se zrakoplov prepolovio, sa svog je prozora gledao jedan od članova aerokluba zadužen za sportski aerodrom u Medulinu, na koji je letjelica trebala sletjeti.

"Tamo negdje oko Kaštjuna je skrenuo u lijevo smjer Medulina, i nedugo iza toga je potpuno nepredviđeno krenuo prema dolje i u skretanje. I napravio cijeli zaokret, spiralu, potpuno nekontrolirano, i kad je krenuo u drugu spiralu uspio je poravnati nagib ali kut prema zemlji još je uvijek bio jak", rekao je pilot Nijaz Delić.

Otežana potraga

Do nesreće je došlo na području Campanoža, između odlagališta otpada Kaštijun i Medulina. U nenaseljenom području, pa je i potraga bila otežana.

Ivica Rojnić, zapovjednik JVP Pula: "Trajalo je nekih dvadesetak minuta, nešto više znači naći lokaciju pada, pristupilo se zrakoplovu, pokušalo se vidjeti dali ima preživjelih, nažalost nije bilo. Nakon toga se hitna medicinska pomoć povukla, preuzela je policija.“

Na teren su, uz vatrogasce i policajce, stigla tri tima hitne medicinske službe, tim helikopterske medicinske službe, no unesrećeni do bolnice, nažalost, nisu stigli.

Okolnosti nesreće još se utvrđuju. Svjedoci tvrde da prije pada nisu čuli probleme s radom motora. "To je vrlo skup avion koji ima opremu fantastičnu. E sad kao pilot razmišljam, moguće da je neka greška sa autopilotom bila koju oni nisu uspjeli eliminirati. Jer vidjelo se da se poslije prvog zaokreta počeo poravnavati, vidjelo se da su piloti preuzeli komande“, kaže Nijaz Delić.

Na teren su stigli i istražitelj koji trebaju utvrditi što je dovelo do tragedije.