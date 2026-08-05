Kritičar iznenadio tvrdnjom dok Spider-Man ruši rekorde: 'To nije Marvelov film!'

Novi Spider-Man vratio se u New York, ali i osvojio svijet. Samo tijekom prvog vikenda prikazivanja zaradio je čak 927 milijuna dolara, čime je srušio rekord najvećeg debitantskog vikenda u povijesti američkih kina, koji je dosad držao Marvelov hit Avengers: Endgame.

No, novi film nije oduševio samo publiku nego i filmske kritičare.

"Savršena kombinacija emocije, akcije i humora. Osjeti se da ovo nije priča sklepana ad hoc, nego da se razmišljalo o temama, istraživanju i usamljenosti. Od svih Spider-Man filmova s Tomom Hollandom, možda je čak i najbolji", rekao je Damjan Raknić, filmski kritičar Jutarnjeg lista.

Spider-Man nije Marvelov film?

Iako ga mnogi automatski svrstavaju među Marvelove naslove, Dean Sinovčić, filmski kritičar Nacionala, upozorava da stvari nisu tako jednostavne.

"Novi Spider-Man svakako je u ovom trenutku najveći ovogodišnji hit. Vjerojatno će to biti i na kraju godine. Međutim, nemojte raditi pogrešku i svrstavati taj film u Marvelove filmove jer to nije Marvelov film. Kada je Walt Disney kupovao prava na većinu Marvelovih heroja, nije mogao otkupiti prava na Spider-Mana jer ih je već držala Columbia Pictures", objasnio je.

Zbog toga su svi nastavci Spider-Mana u vlasništvu Columbia Picturesa, odnosno Sonyja, iako nastaju u suradnji s Marvel Studiosom. Upravo zato uspjeh filma ne može se pripisati isključivo Marvelu, a Spider-Man je s godinama prerastao u zasebnu filmsku franšizu.

Što se dogodilo s Marvelom?

Za mnoge je vrhunac Marvelova filmskog svemira bio Avengers: Endgame iz 2019. godine, kojim je završena priča započeta još prvim Iron Manom 2008. godine.

Film je okupio gotovo sve najvažnije superheroje te zaključio priče Iron Mana, Captain Americe i Thanosa.

Raknić smatra da Marvel nakon toga nije pronašao pravi smjer.

"Poslije, da tako kažem, nisu bili spremni za resetiranje i ponovni početak gradnje jedne tako velike priče od više od 20 filmova. Umjesto toga bilo je: uzet ćemo malo ovaj lik, pa ćemo ovom liku dati solo film", rekao je.

Nakon toga uslijedili su filmovi poput Eternalsa, koji je, unatoč zaradi većoj od budžeta, podbacio u usporedbi s prijašnjim Marvelovim hitovima. Thor je zaradio nešto više, ali kritičari su mu zamjerili pretjerano karikirane negativce.

"Teško je reći da su superheroji dosadili gledateljima. Nisu. Problem je što su to slabi filmovi. CGI akcija jest dosadila publici, ali još je veći problem što su likovi vrlo plošno opisani. U svakom novom filmu akcija mora biti radikalno ekstravagantnija nego u prethodnom", smatra Sinovčić.

Marvelov filmski svemir, koji je od 2008. do 2019. imao jasnu priču, nakon toga postao je, smatraju kritičari, kronološki i sadržajno nepregledan.

To se posebno vidjelo na Ant-Man and the Wasp: Quantumania, koji je 2023. zaradio tek 476 milijuna dolara, uz procijenjeni budžet od najmanje 300 milijuna. Još lošije prošao je The Marvels, najveći financijski promašaj Marvelove franšize, dok ni prošlogodišnji Captain America nije ostvario očekivane rezultate. Pojedini kritičari čak su komentirali da djeluje kao da ga je napisao ChatGPT.

Zašto je Spider-Man uspio?

Za razliku od posljednjih Marvelovih filmova, novi Spider-Man ne pokušava impresionirati isključivo spektakularnim akcijskim scenama.

"Novi Spider-Man uopće ne teži nikakvim radikalnim akcijama. Bavi se karakterizacijom likova koji su mnogo realističnije prikazani nego u ostalim Marvelovim filmovima. Pokazalo se da je to publici puno privlačnije od beskrajnih akcijskih scena, skokova ili potraga za svjetskim blagom", kaže Sinovčić.

Dodaje kako Marvel upravo ovaj film predstavlja kao svojevrsni uvod u nove Osvetnike.

Može li 'Doomsday' spasiti Marvel?

Sedam godina nakon Avengers: Endgame, u kina sredinom prosinca stiže novi nastavak – Avengers: Doomsday. Ovoga puta vraća se i Robert Downey Jr., ali u ulozi glavnog negativca, Doktora Dooma.

Raknić ipak upozorava da uspjeh Spider-Mana ne znači automatski i uspjeh novih Osvetnika.

"Mislim da uspjeh Spider-Mana neće toliko pomoći Doomsdayju. Problem je što je taj sukob praktički stvoren ni iz čega. Doktor Doom nije trebao biti planirani negativac na kraju šeste faze. Problem je što zapravo ne znamo što Marvel želi napraviti s tim filmom", zaključio je.

Osvetnici su već jednom spasili svoj filmski svemir. U prosincu će pokušati spasiti i sam Marvel.