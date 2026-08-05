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ŠOKANTAN OBRAT /

Dončić i Anamarija spetljali se na Krku, a pričalo se kako je prekidu kumovala fatalna glumica

Dončić i Anamarija spetljali se na Krku, a pričalo se kako je prekidu kumovala fatalna glumica
Foto: Profimedia
OBRAT: Anamaria Goltes (28.), bivša zaručnica slovenske NBA zvijezde Luke Dončića (27), odlučila je povući sudski zahtjev za određivanje uzdržavanja njihove djece, doznaje TMZ.
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Ljubavna priča Luke Dončića i Anamarije Goltes dugo je djelovala poput moderne bajke, ali sve se na kraju pretvorilo u skandal o kojem je brujio svijet. Sad je došlo do zaokreta u njihovom odnosu. 

Luka Dončić i Anamarija Goltes upoznali su se još kao djeca, tijekom ljetovanja u Hrvatskoj, a njihov se odnos razvijao usporedno s Dončićevim usponom prema vrhu svjetske košarke.

Romantične zaruke, dolazak dviju kćeri i zajednički život pod budnim okom javnosti ostavljali su dojam skladne i sretne budućnosti. Međutim, početkom 2026. godine sve se promijenilo. Iza naizgled savršene slike pojavila se složena priča o raskidu zaruka, pravnom sporu koji se proteže preko Atlantika te dvoje roditelja usredotočenih na budućnost svoje djece. 

Luku Dončića su u ožujku 2026. godine, nakon prekida zaruka s Anamarijom Goltes, na društvenim mrežama i u dijelu medija povezivali s američkom glumicom Madelyn Cline, zvijezdom serije Outer Banks.

Zajednički put Luke Dončića i Anamarije Goltes počeo je daleko od svjetala Los Angelesa, na hrvatskoj obali. 

Ovo je priča o njima. Više u galeriji. 

5.8.2026.
10:59
Silvijo Maksan
Profimedia
Luka DončićAnamaria GoltesVeza
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