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Pogledajte što su igrači Dinama napravili nakon 'petarde' na Maksimiru

Pogledajte što su igrači Dinama napravili nakon 'petarde' na Maksimiru
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
TA DIVNA ZAGREBAČKA NOĆ: Pukla 'petarda' na Maksimiru. Premda ih za tjedan dana čeka uzvrat u Litvi, Dinamo se već može okrenuti pripremama za susret play-offa protiv norveškog Vikinga. Plavi su u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka pokazali svoju snagu i uvjerljivo svladali Kauno Žalgiris rezultatom 5-0. Zbog tako velike prednosti, uzvrat bi za obje momčadi trebao biti tek formalnost.
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Nogometaši Dinama napravili su u utorak navečer veliki korak prema prolasku dalje nakon što su u Zagrebu, u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka, uvjerljivo pobijedili litavski Kauno Žalgiris rezultatom 5-0. Zagrebačke plave u vodstvo su doveli Miha Zajc u 32. i Scott McKenna u 33. minuti. U nastavku su pobjedu potvrdili Mateo Lisica (51.), Luka Stojković (76.) te Lukas Kačavenda u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Uzvratni susret igra se za sedam dana u Litvi, a Dinamo će ondje braniti velikih pet pogodaka prednosti.

Litavski mediji smatraju da će Kauno Žalgirisu u uzvratnoj utakmici trebati gotovo nemoguće kako bi izborio plasman u play-off Lige prvaka. Portal Delfi ističe da je Dinamo uvjerljivom pobjedom praktički ugasio nade litavskog prvaka. 

"Dinamo je besramno pokopao san Kaunas Žalgirisa o Ligi prvaka".

"Kauno Žalgiris nije dorastao hrvatskom velikanu", piše portal LNK i dodaje u istom tekstu:

"Momčad Željka Sopića nije uspjela napraviti senzaciju. Nije ni pravo zaprijetila golu Dinama."

TV3 piše da su Zagrepčani potpuno nadigrali Žalgiris i nanijeli mu težak poraz.

"Dinamo je zdrobio prvake Litve i nanio im bolan poraz u kvalifikacijama za Ligu prvaka", piše portal televizije TV3. U nastavku teksta stoji:

"Lekcija naučena. Kauno Žalgiris izgorio je u zagrebačkom paklu."

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5.8.2026.
6:02
Silvijo Maksan
Davor Puklavec/PIXSELL
DinamožalgirisLiga PrvakaBad Blue Boys
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