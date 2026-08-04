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Navijači Dinama briljiraju: 'Gori nebo, udarili gromovi! Oluja protutnjala Maksimirom dan ranije'

Navijači Dinama briljiraju: 'Gori nebo, udarili gromovi! Oluja protutnjala Maksimirom dan ranije'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Pobjeda je očekivano izazvala i veliki broj komentara na društvenim mrežama

4.8.2026.
22:25
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo je u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka svladao Kauno Žalgiris 5:0 i tako stekao fantastičnu prednost uoči uzvrata u Litvi za sedam dana. 

Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76)  i Lukas Kačavenda (90+4). 

Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom. 

Pobjeda je očekivano izazvala i veliki broj komentara na društvenim mrežama. 

"Gori nebo, udarili gromovi", "Jedini klub u državi koji zaslužuje novi stadion", "Igra dostojna Lige prvaka", "Vrhunska izvedba. Dobro, nije protivnik na razini, ali ipak 5 komada", "Kad proradi plava mašinerija", "Nije mi jasno, zašto Zajc nije iznudio žuti karton kako bi se očistio od istih!?", "Di si ovi od zadnje tekme koji su lupali po treneru i vrijeđali?", "Oluja je protutnjala Maksimirom dan ranije. Svaka čast momci", "Treba Kačavendi objasniti da je nogomet momčadska igra, mogao je Oršiću dodati", "Hajduk bi i ovaj rezultat prosuo", samo su neki od brojnih komentara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

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