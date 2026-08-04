Dinamo oduševio poznatog trenera: 'Nije iznenađenje što su zabili pet golova, mogli su još koji'

Dinamo je pobjedom od 5:0 protiv litavskog Kauno Žalgirisa praktički osigurao prolazak u doigravanje za Ligu prvaka, a dominantnu predstavu Plavih na Maksimiru za Net.hr komentirao je poznati hrvatski nogometni stručnjak Branko Karačić.

Istaknuo je Karačić kako ga visok rezultat nimalo ne iznenađuje i opisao utakmicu kao "jednosmjernu ulicu" od samog početka.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

"Mislim da apsolutno Dinamo zaslužuje pohvale zbog ozbiljnosti pristupa i kvalitete koju posjeduje. Vidjelo se da je razlika u kvaliteti između Dinama i Žalgirisa velika i mislim da je Dinamo apsolutno zaslužio pobjedu. Nije iznenađenje što je bio toliko dominantan i na koncu dao pet zgoditaka. Mogao je na kraju postići još koji. Na žalost po Žalgiris, Dinamo ima veću kvalitetu i to je pokazao na terenu. Nimalo ne iznenađuje ovaj rezultat. Jest da je visok, međutim, Dinamo je apsolutno zaslužio ovako visoku pobjedu", rekao je Karačić na početku razgovora i dodao:

"Dinamo je bio dominantan od početka do kraja i pobjeda je apsolutno zaslužena. Možda je rezultat malo previsok u smislu da se ne događa svaki dan da svaka prilika uđe u gol, ali to je plod Dinamove kvalitete i efikasnosti. Kada na vrijeme 'otvorite' protivnika, kao što je Dinamo učinio, onda se ovakve stvari događaju. Žalgiris se nakon drugog ili trećeg gola jednostavno raspao i Dinamo je to iskoristio. Dakle, rezultat je posljedica Dinamove sjajne igre, ali i pada u igri protivnika. U svakom slučaju, potpuno zasluženo."

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Karačić je potom istaknuo da je litavska momčad pokazala znatno manje od švicarskog Thuna, protivnika kojeg je Dinamo teže prošao u prethodnom pretkolu.

"To je ozbiljna momčad bila. Jednostavno su i pokazali tu kvalitetu na samom terenu. To se ne može uspoređivati, Žalgiris i Thun. Razlika u kvaliteti je bila kudikamo u velikoj prednosti za Thun. Dinamo sada možda i najbolju partiju treba pružiti da bi prošao Viking u doigravanju za Ligu prvaka, za kojeg moramo reći da je zbilja dobra ekipa. Bit će vrlo teško i neizvjesno, s normalno željom i vjerom da će Dinamo proći", prokomentirao je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Osvrnuo se na kraju Karačić na uzvratnu utakmicu sljedećeg tjedna u Litvi u koju Dinamo ulazi s ogromnom prednošću i otkrio što očekuje u njoj.

"Možemo očekivati davanje šanse nekim igračima koji imaju manju minutažu. Kada je ozbiljna utakmica, 15 do 16 igrača se rotira. Ova utakmica je pokazala da Dinamo ima neosporno veću kvalitetu, a rezultat je fantastičan. Sigurno očekujem da će Dinamo odmarati par igrača, možda ih neće ni voditi, i davati šansu ovim igračima koji imaju manju minutažu da bi se izbjegle eventualne ozljede te žuti i crveni kartoni", zaključio je.