Poznati trener secirao dramu u Thunu: 'To bi se vidjelo i da je Dinamo izgubio...'

Nogometaši Dinama odigrali su 1:1 na gostovanju kod švicarskog Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Iako su 'Plavi' u utakmicu ušli kao izraziti favoriti, na kraju su morali spašavati rezultat i mogu biti zadovoljni neriješenim ishodom uoči uzvrata u Maksimiru.

Za Net.hr utakmicu je analizirao poznati hrvatski nogometni trener Branko Karačić.

"Očekivano, na neki način. Dinamo još nije na pravom nivou i ni ne treba biti u ovome trenutku, kako idu utakmice forma će se dizati. Međutim, Dinamo je djelovao malo usporeno, mirno. Bili su nesigurni. Mislim da je tu Thun pokazao ono što se i znalo, jednu borbenost i jednu agresiju i ono u čemu su dominantni. Svaki duel, pogotovo zračni, su dobivali. I tako su na iznenadili Dinamo nakon centaršuta, gdje je slabija komunikacija Filipovića i Mišića jednostavno dozvolila da postignu, rekao bih, lagani gol", rekao je Karačić i nastavio:

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"Dinamo je imao neke dvije-tri situacije u prvom dijelu da dođe do preokreta. Međutim, ritam utakmice za Dinamo nije bio povoljan. Iz kojeg razloga, to vjerojatno oni moraju sami znati. Međutim, u drugom dijelu je Dinamo apsolutno bio kvalitetniji i vidjelo se da su življi i da su dinamičniji, da kvalitetnije ulaze u duele. I puno puta su došli u situaciju da dođu do izjednačenja. Međutim, na kraju su ipak došli do jednog gola. I da su izgubili utakmicu, vidjelo bi se da je ipak kvaliteta na Dinamovoj strani. Što se tiče forme, još nije na onome nivou na kojem bi svi htjeli odmah u prvoj utakmici. Međutim, mislim da Dinamo apsolutno može biti siguran da će proći dalje."

Dobra Thunova igra protiv Dinama mnoge je iznenadila, pogotovo zato jer je riječ o ekipi koja je ovoga ljeta praktički promijenila cijelu momčad.

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

"Sigurno je da su svi ti novi dolasci nakon velikih odlazaka djelovali vrlo željno, vrlo motivirano, što je normalno, da se žele pokazati protiv jednog velikana, što Dinamo predstavlja u Europi. Mislim da su oni s jednom željom, agresivnošću, pa, rekao bih, i taktičkim dijelom, iznenadili Dinamo u prvom dijelu. Mislim da oni, bez obzira na tu ogromnu želju i sve što donose ovakve utakmice, ipak imaju minimalne šanse da iznenade. Moram reći, Dinamo je ipak puno kvalitetniji", jasan je bio naš sugovornik.

Dinamo sada ovih 1:1 može mirno dočekati uzvratnu utakmicu, koja je na rasporedu sljedećeg tjedna i na svom Maksimiru osigurati plasman u sljedeće pretkolo, a Karačić je objasnio što će u tom susretu biti ključno za Plave.

Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

"Sigurno će analizirati utakmicu, i prvo i drugo poluvrijeme. Vidljiva je razlika, u prvom dijelu su ipak znatno slabije djelovali. Međutim, zaboravio sam reći da je onaj teren koji je bio u Thunu sigurno bio negativan za igrače Dinama. Vidjeli smo da se muče s odigravanjem lopte, s kontrolom lopte, sa šutom na onome terenu. I mislim da sam taj teren, koji će biti prirodan u Maksimiru, jedna velika prednost za Dinamo, jer onda će doći do izražaja ta kvaliteta", rekao je pa zaključio:

"Normalno, uz pomoć publike, mislim da ne bi trebao biti nikakav problem za Dinamo da prođe dalje."

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.