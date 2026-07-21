Poznati trener secirao dramu u Thunu: 'To bi se vidjelo i da je Dinamo izgubio...'
Branko Karačić za Net.hr analizirao prvu utakmicu Dinama i Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka
Nogometaši Dinama odigrali su 1:1 na gostovanju kod švicarskog Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Iako su 'Plavi' u utakmicu ušli kao izraziti favoriti, na kraju su morali spašavati rezultat i mogu biti zadovoljni neriješenim ishodom uoči uzvrata u Maksimiru.
Za Net.hr utakmicu je analizirao poznati hrvatski nogometni trener Branko Karačić.
"Očekivano, na neki način. Dinamo još nije na pravom nivou i ni ne treba biti u ovome trenutku, kako idu utakmice forma će se dizati. Međutim, Dinamo je djelovao malo usporeno, mirno. Bili su nesigurni. Mislim da je tu Thun pokazao ono što se i znalo, jednu borbenost i jednu agresiju i ono u čemu su dominantni. Svaki duel, pogotovo zračni, su dobivali. I tako su na iznenadili Dinamo nakon centaršuta, gdje je slabija komunikacija Filipovića i Mišića jednostavno dozvolila da postignu, rekao bih, lagani gol", rekao je Karačić i nastavio:
"Dinamo je imao neke dvije-tri situacije u prvom dijelu da dođe do preokreta. Međutim, ritam utakmice za Dinamo nije bio povoljan. Iz kojeg razloga, to vjerojatno oni moraju sami znati. Međutim, u drugom dijelu je Dinamo apsolutno bio kvalitetniji i vidjelo se da su življi i da su dinamičniji, da kvalitetnije ulaze u duele. I puno puta su došli u situaciju da dođu do izjednačenja. Međutim, na kraju su ipak došli do jednog gola. I da su izgubili utakmicu, vidjelo bi se da je ipak kvaliteta na Dinamovoj strani. Što se tiče forme, još nije na onome nivou na kojem bi svi htjeli odmah u prvoj utakmici. Međutim, mislim da Dinamo apsolutno može biti siguran da će proći dalje."
Dobra Thunova igra protiv Dinama mnoge je iznenadila, pogotovo zato jer je riječ o ekipi koja je ovoga ljeta praktički promijenila cijelu momčad.
"Sigurno je da su svi ti novi dolasci nakon velikih odlazaka djelovali vrlo željno, vrlo motivirano, što je normalno, da se žele pokazati protiv jednog velikana, što Dinamo predstavlja u Europi. Mislim da su oni s jednom željom, agresivnošću, pa, rekao bih, i taktičkim dijelom, iznenadili Dinamo u prvom dijelu. Mislim da oni, bez obzira na tu ogromnu želju i sve što donose ovakve utakmice, ipak imaju minimalne šanse da iznenade. Moram reći, Dinamo je ipak puno kvalitetniji", jasan je bio naš sugovornik.
Dinamo sada ovih 1:1 može mirno dočekati uzvratnu utakmicu, koja je na rasporedu sljedećeg tjedna i na svom Maksimiru osigurati plasman u sljedeće pretkolo, a Karačić je objasnio što će u tom susretu biti ključno za Plave.
"Sigurno će analizirati utakmicu, i prvo i drugo poluvrijeme. Vidljiva je razlika, u prvom dijelu su ipak znatno slabije djelovali. Međutim, zaboravio sam reći da je onaj teren koji je bio u Thunu sigurno bio negativan za igrače Dinama. Vidjeli smo da se muče s odigravanjem lopte, s kontrolom lopte, sa šutom na onome terenu. I mislim da sam taj teren, koji će biti prirodan u Maksimiru, jedna velika prednost za Dinamo, jer onda će doći do izražaja ta kvaliteta", rekao je pa zaključio:
"Normalno, uz pomoć publike, mislim da ne bi trebao biti nikakav problem za Dinamo da prođe dalje."
Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.