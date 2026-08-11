Andrijašević: 'Jedan igrač Dinama me posebno oduševljava. Reprezentativni je kalibar'

Franko Andrijašević, bivši najbolji igrač SHNL-a iz sezone 2016./2017. kada je s Rijekom osvojio dvostruku krunu, a danas igrač drugoligaša Orijenta kao dio prave nogometne romantike na Krimeji, u razgovoru za Net.hr komentira dobar ulazak Dinama u novu sezonu, priča o Josipu Mišiću, Orijentu i Prvoj NL koja počinje za 10 dana.

Nakon Dinamove uvjerljive pobjede od 5-0 protiv Žalgirisa u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka, Andrijašević smatra kako je uzvrat idealna prilika za odmor ključnih igrača i davanje prilike onima s manjom minutažom.

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'Kovačević bi trebao dati priliku drugima'

Dinamo je praktički osigurao prolazak u play-off Lige prvaka, a Andrijašević vjeruje da zagrebački klub ima dovoljno širok kadar za rotacije bez straha od negativnog ishoda.

"Trener Dinama Mario Kovačić ima i 'drugu' ekipu koja je isto jako dobra. Znači, nije to samo jedanaest igrača, nego je to po meni nekih 18-19 igrača. Da sam trener, iskreno, sigurno bih nekolicini dao priliku u toj drugoj utakmici jer mislim da je to velika razlika 5-0. To je prilika da i oni malo osjete taj europski nogomet, pogotovo oni s manje minuta u ovom početku sezone. Igra se praktički dva-tri puta tjedno, tako da bih definitivno neke rotacije iskreno napravio na njegovom mjestu. Ova utakmica je idealna za to", jasan je Andrijašević koji je nekoć igrao za Dinamo.

Dodaje kako je Dinamova najveća snaga ove sezone kontinuitet i činjenica da momčad nije doživjela velike promjene.

"Nisu puno mijenjali, kostur momčadi je isti i to je najbitniji segment kad pričamo o ovosezonskom Dinamu. Nije bilo puno odlazaka, praktički veliki posao je tu napravljen. Protiv Thuna su prošli na mišiće. Da nije bilo crvenog kartona, pitanje je što bi bilo. No, gledam na to da nije stvar sreće nego stvar i kvalitete, rada, truida, iskustva i to se sve kad - tad vrati. Osim Thuna, sve ostalo je Dinamo odradio dinamovski, kako treba, jako, snažno i moćno. Razbili su Žalgiris 5-0, pobijedili rutinirano Slaven Belupo 2-0 na startu nove ligaške sezone. Kako su završili prošlu sezonu, samo su nastavili tamo gdje su stali. Nakon što su ispali iz Europe prošle sezone, jednostavno su pokazali moć i satrali sve ispred sebe. Smatram da će Dinamo i u ovoj sezoni rasti kako ova sezona bude odmicala i samo neka to zadrže iz prošle sezone, spomenutog drugog dijela, neće biti problema".

'Bez njega je Dinamo 33 posto slabiji'

Iako je cijela momčad na visokoj razini, jedan igrač se po Andrijaševićevom mišljenju posebno ističe, iako možda nije toliko medijski eksponiran.

"Tko me oduševljava? Meni je već od prošle sezone to Josip Mišić. On baš, što se kaže, drži taj vezni red i napadački dio. Jako je bitna karika u tom sustavu. Odlično se kreće i odlično razigrava, dođe do udarca. Po meni, bez njega je Dinamo 30-40 % posto slabiji. Njega bih izdvojio, nekoga tko nije toliko u medijima kao neki iz Dinama, iako se znalo o njemu dosta puta dobro pisati. Naravno, mogo bi sad izdvajati i Belju i ostale, ali Mišić je za mene najbolji. On je prvi pick".

Sjajne igre Mišića nameću i pitanje poziva u reprezentaciju, a bivši igrač Rijeke nema dvojbe.

"To je na novom izborniku Slavenu Biliću. Nekako smatram da u nekih 25-30 igrača Josip Mišić bi mi sigurno bio jer je reprezentativni kalibar. Definitivno po meni, da ga se zove, ne bi bilo nezasluženo. Vidjet ćemo hoće li ga izbornik pozvati u reprezentaciju Hrvatske."

Put do Lige prvaka lakši je nego ikad

U play-offu Ligu prvaka Dinamo čeka norveški Viking, a Andrijašević je optimist unatoč usponu norveškog nogometa.

"Sigurno neće biti lako. Norvežani su se toliko digli, vidjeli smo to i na ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjevernoj Americi, ali po meni to nije neki protivnik kojeg Dinamo ne može proći u dvije utakmice. Vjerujem da, ako budu pravi, da će i tu stepenicu proći. Mislim da im je puno, puno lakši put nego u nekim prethodnim godinama, kad su isto prošli. Po meni, sve su to protivnici koje Dinamo može i mora proći. Vidim Ligu prvaka na Maksimiru ove jeseni, ali Dinamo će to morati potvrditi na travnjaku", smatra Andrijašević i dodaje:

"Tko god od igrača koji nemaju minutažu i ne igraju uvijek u prvih 11 zaigraju protiv Kauno Žalgirisa, bit će motivirani pokazati da su za Dinamo i da zaslužuju više minuta."

Andrijašević se kratko osvrnuo i na trenera Žalgirisa, dobro poznato lice s HNL terena, Željka Sopića.

"Svi znamo Sopu, on je osebujan lik, bez dlake na jeziku, dokazana trenerska vrijednost. Sigurno mu nije bilo lako nakon 5-0, ali on je fajter i vjerujem da je u svlačionici bio direktan i iskren s dečkima, kao i uvijek. Njegove momčadi uvijek imaju energiju i gard, ali ovdje je razlika u kvaliteti jednostavno prevelika bila. Dinamo je druga razina. Unatoč tome, ne sumnjam da će Sopić tražiti od svoje momčadi da u uzvratu odigraju mušku utakmicu, za ponos. Kod njega nema predaje. Budite sigurni da Žalgiris neće izaći na travnjak i gledati što će se dogoditi, biti samo nijemi promatrač, nego će pokušati isprati gorak okus poraza iz Zagreba."

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Igranje u Orijentu

Nakon godina igranja u Kini, Franko Andrijašević vratio se u Hrvatsku i skrasio u Orijentu na Krimeji. Otkriva kako mu je povratak u Rijeku bio prioritet.

"Nakon Kine sam se vratio u Hrvatsku i nekako mi je fokus bio, ako se već vraćam, da se vratim u Rijeku, tu ću i ostati živjeti. Bilo je nekih kontakata i s Rijekom i Osijekom, kao što sam vam rekao u podcastu Maksanov korner, međutim, na kraju sam se odlučio za Orijent iz više razloga, zbog obitelji i svega. Meni je gušt igrati još tu. Dok mogu, davat ću sve od sebe, pa ćemo vidjeti koliko će to biti sezona. Samo neka zdravlje posluži da bude što duže. Super se osjećam, Bogu hvala, ekipa je super, mlada i željna dokazivanja. U nekim vidim sebe i počecima, kad sam i ja bio mlad i probijao se u nogometu, tražio svoje mjesto pod suncem među seniorima, primjerice u Dugopolju u drugoj ligi. Zadovoljan sam."

Prošla sezona za Orijent nije bila bajna, no optimizma ne nedostaje.

"Prošle sezone nije bilo bajno. Rezultatski smo bili dosta u deficitu, stalno smo nešto hvatali, od forme, kontinuiteta pa do bodovnog zaostatka, rezultata. Sad je nova sezona, dosta novih igrača, tako da ćemo vidjeti kako će ići. Optimističan sam."

Osvrnuo se i na novu, proširenu Prvu NL, koja će ove sezone brojati 16 klubova i biti, prema njegovim riječima, izuzetno zanimljiva.

"Bit će zanimljivo jer je nakon dugo vremena sad 16 ekipa, igra se dvokružno. Mislim da je druga nogometna liga dosta izjednačena i svatko svakoga može dobiti, tako da je stvar kontinuiteta. Vidjet ćemo, za 10 dana kreće, Kustošija se pojačala, tu je sad i Dinamo II, ali i svi ostali", zaključio je Andrijašević.