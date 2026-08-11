Rumunjskoj prijeti gašenje nuklearke: Minirali su stijene, ali Dunav i dalje pada

Rumunjska državna tvrtka Nuclearelectrica bi 13. kolovoza mogla isključiti posljednji nuklearni reaktor koji je još uvijek u funkciji jer vodostaj Dunava nastavlja padati, kazala je tvrtka u utorak unatoč naporima da se voda za hlađenje preusmjeri prema elektrani.

Tvrtka je zbog rekordno niskih vodostaja krajem srpnja isključila jedan od dva reaktora, koji osiguravaju petinu električne energije proizvedene u zemlji.

Rumunjska je poduzela mjere bez presedana ne bi li drugi reaktor nastavio s radom, uključujući miniranje stijene u rukavcu Dunava, jaružanje korita rijeke te potapanje teglenica s kamenjem u Dunavu kako bi preusmjerila tok prema nuklearnoj elektrani.

"Mogućnost kontroliranog isključenja (drugog reaktora) temelji se na vremenskim prognozama za naredno razdoblje, vodostaju Dunava i radnim parametrima", rekli su iz Nuclearelectrice.

Borba za posljednji reaktor

Protok Dunava, druge najduže europske rijeke, u utorak je pao na novu rekordno nisku razinu od 1370 prostornih metara u sekundi na mjestu gdje ulazi u Rumunjsku, kazao je ravnatelj državne agencije za upravljanje vodama, dodajući da je isključenje "neizbježno".

Rumunjska je već proglasila izvanredno energetsko stanje tijekom kolovoza te zatražila od poduzeća i kućanstava da dobrovoljno smanje potrošnju vode tijekom večernjih sati.

Susjedna Mađarska počela je uključivati jednu turbinu nuklearne elektrane Paks u ponedjeljak nakon porasta vodostaja Dunava.

Međutim, kiše koje padaju uzvodno ništa ne mijenjaju za Rumunjsku, posljednju zemlju kojom Dunav teče prije nego što se ulijeva u Crno more, kazala je agencija za upravljanje vodama.

Europa je ovog ljeta pogođena rekordnim vrućinama i razornim požarima, što je naškodilo proizvodnji električne energije, brodarstvu i sustavima javnog zdravstva, piše Reuters.