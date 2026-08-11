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Policija traži ovog muškarca u Novigradu, pogledajte što je ukrao Srbinu

Policija traži ovog muškarca u Novigradu, pogledajte što je ukrao Srbinu
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Foto: PU istarska

Informacije se mogu dostaviti na brojeve 192 i 052 533 439, e-mailom na [email protected]

11.8.2026.
13:47
Jaga Komazec
PU istarska
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Novigradska policija traga za osobom koja se dovodi u vezu s krađom električnog romobila početkom kolovoza.

Prema policijskim informacijama, 3. kolovoza u poslijepodnevnim satima kod ugostiteljskog objekta u Ulici Terre ukraden je crni električni romobil Segway. Vlasniku, državljaninu Srbije (32), nastala je šteta od nekoliko stotina eura.

Policija traži ovog muškarca u Novigradu, pogledajte što je ukrao Srbinu
Foto: PU istarska

Policija je objavila fotografiju osobe za koju vjeruje da bi mogla imati korisna saznanja o događaju te poziva građane koji je prepoznaju ili raspolažu drugim informacijama da se jave Policijskoj postaji Umag s ispostavom Buje.

Informacije se mogu dostaviti na brojeve 192 i 052 533 439, e-mailom na [email protected], a moguće ih je prijaviti i anonimno.

Električni RomobilKradljivacLopovPu IstarskaBuje
komentara
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