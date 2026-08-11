Policija traži ovog muškarca u Novigradu, pogledajte što je ukrao Srbinu
Informacije se mogu dostaviti na brojeve 192 i 052 533 439, e-mailom na [email protected]
Novigradska policija traga za osobom koja se dovodi u vezu s krađom električnog romobila početkom kolovoza.
Prema policijskim informacijama, 3. kolovoza u poslijepodnevnim satima kod ugostiteljskog objekta u Ulici Terre ukraden je crni električni romobil Segway. Vlasniku, državljaninu Srbije (32), nastala je šteta od nekoliko stotina eura.
Policija je objavila fotografiju osobe za koju vjeruje da bi mogla imati korisna saznanja o događaju te poziva građane koji je prepoznaju ili raspolažu drugim informacijama da se jave Policijskoj postaji Umag s ispostavom Buje.
Informacije se mogu dostaviti na brojeve 192 i 052 533 439, e-mailom na [email protected], a moguće ih je prijaviti i anonimno.