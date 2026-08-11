Kupio je napušteni 'grad duhova': 'Ovo je stvarno zabavno mjesto za pobjeći od svijeta'

Brent Underwood pronašao je zlato, ili bolje rečeno srebro, u gradu duhova. Prije osam godina, ovaj poduzetnik iz Austina uložio je životnu ušteđevinu u kupnju Cerro Gorda, napuštenog rudarskog grada u blizini Lone Pinea u Kaliforniji. Njegova misija nije bila samo posjedovati komad zemlje, već udahnuti novi život mjestu koje je povijest zaboravila.

"Oduvijek sam gajio ljubav prema povijesti i gostoprimstvu", rekao je Underwood, prisjećajući se djetinjstva provedenog uz djeda gledajući vestern serije. "Postoji romantika Divljeg zapada koja je privukla milijune ljudi, a mene je zarobila još od malih nogu."

Upravo ta romantika tjera ga da obnavlja oronule zgrade, čuva priče iz prošlosti i ponovno privlači posjetitelje na njegove prašnjave ulice, a putovanje dokumentira na svom popularnom YouTube kanalu "Ghost Town Living".

Povijest ispisana srebrom i nasiljem

Cerro Gordo, što na španjolskom znači "Debelo brdo", osnovan je 1865. godine nakon što su u visokim predjelima planinskog lanca Inyo otkriveni srebro, olovo i cink. Na svom vrhuncu, u gradu je živjelo i radilo više od četiri tisuće rudara, čiji je trud pomogao da Cerro Gordo postane najproduktivniji rudnik srebra u Kaliforniji. Iz njegovih okana izvađeni su minerali u današnjoj vrijednosti koja bi premašila 500 milijuna dolara (oko 433 milijuna eura).

"Srebro iz Cerro Gorda spuštalo se s planine na mazgama i stizalo u Los Angeles dok je on još bio mali, prašnjavi grad", objašnjava Underwood.

Ističe kako je Los Angeles danas svjetska metropola, dok je uloga Cerro Gorda u njegovom razvoju gotovo zaboravljena. "Osjećam da je dio mog posla to ispraviti, a ta priča ne može preživjeti ako ne preživi i ovo mjesto."

Novi život za stare zidine

Underwood se 2020. godine za stalno preselio u Cerro Gordo, imanje od 360 hektara koje je uglavnom napušteno od četrdesetih godina prošlog stoljeća. "Dobio sam ga s više od desetak zgrada, gotovo 50 kilometara rudarskih okana i svakakvim kul stvarima", rekao je.

Njegov obilazak grada otkriva nevjerojatne transformacije. Bivše skladište dinamita sada je skrivena knjižnica. "Svo ovo drvo donio sam iz rudnika i od njega napravio police, a sve knjige povezane su s rudarstvom", podijelio je. "Ovo je stvarno zabavno mjesto za pobjeći od svijeta."

Sljedeća postaja je bivši bordel poznat kao "Lolina palača užitka", nazvan po vlasnici Loli Travis. Underwood uvjerava da će bordel jednog dana postati muzej i svjedočanstvo o inspirativnoj snazi žena koje su tamo radile. "Lola je imala izvanrednu priču; vodila je uspješan posao u rudarskom kampu punom pijanih i naoružanih muškaraca i uspjela je. Žene su dio povijesti ovih mjesta koji se često gubi; želim se pobrinuti da njihova priča preživi."

U blizini je i ured za procjenu rude, gdje su službenici mjerili bogatstvo i određivali vrijednost teškom mukom stečenog plijena. "Ovdje ste saznali jeste li bogati ili ne", objašnjava Underwood. Glavnu trgovinu pretvorio je u improvizirani muzej u kojem izlaže sve veću zbirku artefakata pronađenih u rudnicima i okolici.

Izazovi, pobjede i ukleti stanari

Put do obnove nije bio lak. Underwood se suočio s brojnim izazovima, uključujući katastrofalan požar koji je 2020. uništio povijesni hotel American, zgradu iz 1871. godine koja je trebala postati srce novog Cerro Gorda. No, nakon godina napornog rada, kostur zgrade je obnovljen, a nedavno je ostvaren i ključan napredak - nakon 160 godina, u gradu je pronađena voda, što otvara vrata održivoj budućnosti.

"Hotel će biti srce grada, jedva čekam da ga otvorimo", rekao je, nadajući se da će radovi biti gotovi unutar godinu dana, iako je svjestan da obnova cijelog grada nikada neće biti dovršena. "Nadam se da ću na Cerro Gordu raditi do kraja života."

Ipak, život u gradu duhova ne bi bio potpun bez priča o duhovima. Underwood se prisjeća posebno uznemirujućeg iskustva s bivšom spavaonicom za rudare. "Bio sam odsutan nekoliko dana. Dok sam se penjao gledati zalazak sunca, primijetio sam da je upaljeno svjetlo u kuhinji. Kad sam se približio, netko je povukao čipkastu zavjesu i pogledao me. Vidio sam siluetu."

Pretpostavio je da je netko od prijatelja došao u posjet, no idućeg jutra dočekao ga je šok. "Pitao sam prijatelja tko je bio u spavaonici. Pogledao me čudno i rekao: 'Nitko'." Odlučan, Underwood je otišao do zgrade, ugasio svjetlo i zaključao vrata lokotom. "Te večeri, dok sam ponovno išao gledati zalazak, svjetlo u kuhinji je opet bilo upaljeno", ispričao je. "Ispod ovog grada ima pedesetak kilometara tunela i ući ću u bilo koji od njih, ali u tu spavaonicu ne volim ulaziti."

Cerro Gordo danas je otvoren za posjetitelje koji žele doživjeti djelić povijesti Divljeg zapada. Underwood se nada da će ovo mjesto poslužiti kao ulaz u jedno zaboravljeno doba. "Jedno je čitati o povijesti, a sasvim drugo stajati u njoj", zaključuje.

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