Izazov koji ledi krv u žilama: Najopasnija planinarska staza na svijetu samo za najhrabrije

U srcu Kine, stotinjak kilometara od drevnog grada Xi'ana, uzdiže se Huashan, jedna od pet svetih planina taoizma. Njezinih pet vrhova, za koje se kaže da tvore oblik lotosovog cvijeta, stoljećima privlače hodočasnike, careve i pustolove.

No, danas je planina u svijetu poznatija po nečem drugom, atrakciji koja ledi krv u žilama i nosi neslužbenu titulu "najopasnije planinarske staze na svijetu". Riječ je o Changkong Zhandao, ili kako je Zapadnjaci zovu, "Plank Walk", stazi od drvenih dasaka pričvršćenih za okomitu liticu na više od dvije tisuće metara visine.

Staza do besmrtnosti, ne turistička atrakcija

Iako danas privlači ovisnike o adrenalinu, ova staza nije stvorena za njih. Izgradio ju je prije više od 700 godina taoistički svećenik He Zhizhen. Njegov cilj nije bio testiranje granica ljudske hrabrosti, već stvaranje puta do zabačene špilje koju je smatrao svetom, idealnim mjestom za meditaciju i duhovno pročišćenje.

Prvotna konstrukcija sastojala se od kamenih čavala uklesanih u stijenu i drvenih dasaka. Iako su lokalne vlasti ojačale stazu metalnim potpornjima i redovito je održavaju, njezina osnovna forma ostala je ista: uska, opasna i bez ikakve ograde između planinara i ponora koji zjapi ispod.

Iskustvo na rubu provalije

Pustolovina počinje na Južnom vrhu, najvišem na planini. Za naknadu od oko pet američkih dolara dobiva se jednostavan sigurnosni pojas s dva karabinera. Internet je prepun priča i mitova o ovoj stazi, a jedan od najčešćih je da vodi do skrivene čajane na litici. Stvarnost je, međutim, drugačija. Cijeli put dugačak je jedva stotinjak metara i podijeljen je u tri dijela. Prvi je relativno bezopasan put uklesan u stijenu. No, nakon njega slijedi gotovo okomiti spust niz metalne šipke zabijene u kamen, gdje se oslanjate isključivo na snagu ruku i lance. Mnogi avanturisti upravo ovdje osjete prvi val straha, shvaćajući da povratka na lakši put nema.

Tek tada stupate na ono po što ste došli: drvene daske široke jedva tridesetak centimetara. Dok se rukama grčevito držite za željezni lanac pričvršćen za stijenui oprezno koračate po daskama, ispod vas je samo zrak i dolina stotinama metara niže. No, najveći izazov tek slijedi. Staza je, naime, dvosmjerna. Kako je jedna putnica detaljno opisala, mimoilaženje s ljudima koji dolaze iz suprotnog smjera pretvara se u opasnu igru. Jedna se osoba mora priljubiti uz stijenu, dok je druga zaobilazi s vanjske strane, tijelom viseći iznad provalije. Na kraju staze ne čeka vas čajana, već mala špilja s kipom, svetište gdje se možete pokloniti prije nego što se okrenete i ponovite cijelo iskušenje u suprotnom smjeru, piše Times of India.

Cijela planina je pustolovina

Iako je "Plank Walk" najpoznatiji, on je tek maleni, potpuno opcionalni dio golemog planinskog kompleksa. Huashan nudi kilometre staza koje povezuju pet vrhova, a mnoge od njih također su izazovne. Na Istočnom vrhu nalazi se još jedna opasna staza, koja vodi do Šahovskog paviljona. Legenda kaže da je car na tom mjestu igrao šah s besmrtnikom i izgubio, predavši mu tako cijelu planinu. S druge strane, planina nudi i mirnije trenutke. Na putu između vrhova nalazi se "Golden Locks Pass", mjesto gdje posjetitelji ostavljaju tisuće zlatnih lokota s crvenim vrpcama, simbolično zaključavajući svoje molitve za zdravlje i sigurnost obitelji.

Iako kruže nepotvrđene glasine o stotinama smrtnih slučajeva godišnje, službeni podaci o tome ne postoje. Nesreće se događaju, no često su posljedica nepažnje i ignoriranja sigurnosnih pravila. Huashan tako ostaje ultimativni test hrabrosti, mjesto gdje se spajaju nevjerojatna prirodna ljepota, bogata duhovna povijest i sirovi adrenalin, stvarajući iskustvo koje se pamti cijeli život.

