Most koji ledi krv u žilama: Najopasniji je pješački prijelaz na svijetu

Visoko iznad rijeke Hunze, u okruženju monumentalnih vrhova planinskog lanca Karakoram u Pakistanu, nalazi se most koji istovremeno izaziva divljenje i strah. Viseći most Hussaini, jednostavna konstrukcija od drvenih dasaka i čeličnih sajli, stekao je globalnu reputaciju kao jedan od najopasnijih pješačkih mostova na svijetu.

Za mještane most je ključna prometna veza bez koje je svakodnevni život nezamisliv, dok za turiste i ljubitelje adrenalina predstavlja izazov koji iskušava granice izdržljivosti i hrabrosti, piše National Geographic.

Opasni rizici konstrukcije

Most je izgrađen 1960-ih godina s ciljem povezivanja sela Hussaini i Zarabad. Proteže se na duljini od približno 200 metara, na visini od oko 15 metara iznad rijeke. Njegova je konstrukcija iznimno jednostavna, a čini je više od 450 drvenih dasaka položenih na čelične sajle. Opasnost pri prijelazu ne proizlazi samo iz duljine i visine, već i iz velikih i neravnomjernih razmaka između dasaka, od kojih su mnoge oštećene ili nedostaju.

Svaki korak zahtijeva potpunu usredotočenost, budući da se kroz otvore između dasaka vidi brza riječna struja. Dodatni element rizika je izražena nestabilnost mosta. Regija Gornja Hunza poznata je po snažnim vjetrovima koji, prolazeći kroz kanjon, uzrokuju neprestano i snažno njihanje konstrukcije. U takvim uvjetima, prijelaz postaje iznimno zahtjevan jer svaki udar vjetra otežava održavanje ravnoteže.

Smrtonosne posljedice pada

Psihološkom dojmu opasnosti značajno pridonosi i neposredna okolina. Uz sadašnji most vidljivi su ostaci prethodne, starije konstrukcije koju su uništile poplave. Ti raspadajući dijelovi služe kao stalan vizualni podsjetnik na inherentne rizike. Iako lokalne priče ne spominju nadnaravne elemente, sam prizor uništenog mosta uz onaj koji se koristi dovoljan je da pojača osjećaj nesigurnosti.

Ispod mosta protječe rijeka Hunza, čija je voda ledeno hladna i brza zbog otapanja obližnjih ledenjaka. Pad u rijeku u pravilu ima smrtonosne posljedice zbog snažnih struja i ekstremno niske temperature. Iako ne postoje službene statistike o nesrećama, prema iskazima lokalnog stanovništva, tijekom desetljeća je zabilježeno više smrtnih slučajeva. Posljednji zabilježeni incident dogodio se 2022. godine, kada je student stradao nakon pada s mosta.

Prometnica i turistička atrakcija

Unatoč svojoj reputaciji, most Hussaini predstavlja ključnu vezu za lokalno stanovništvo. Stanovnici ga koriste svakodnevno za prijenos namirnica i vođenje stoke, prelazeći ga s vještinom i sigurnošću stečenom iskustvom. Za njih most nije turistička atrakcija, već neophodan element života u zahtjevnim uvjetima planinskog okruženja.

Posljednjih godina most je postao i značajna turistička destinacija. Uz plaćanje simbolične naknade namijenjene održavanju, posjetitelji iz cijelog svijeta imaju priliku iskušati prijelaz. Iako se ne preporučuje osobama slabije fizičke spreme, mnogi se odlučuju na prelazak kako bi doživjeli jedinstveno iskustvo. Kao sigurnija alternativa, u blizini je postavljen zipline koji pruža jednako impresivan pogled na rijeku i okolne planinske vrhove.

