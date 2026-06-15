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TEŠKA NESREĆA /

Strava u Daruvaru: Vozač (82) pregazio dvije pješakinje, teško su ozlijeđene

Strava u Daruvaru: Vozač (82) pregazio dvije pješakinje, teško su ozlijeđene
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Foto: Ilustracija: Damir Spehar/PIXSELL

Nakon udara pale su na tlo, a vozilo je prešlo preko njihovih tijela i zaustavilo se na betonskom prilaznom ulazu

15.6.2026.
9:48
Erik Sečić
Ilustracija: Damir Spehar/PIXSELL
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Dvije pješakinje stare 77 i 78 godina zadobile su u nedjelju teške tjelesne ozljede u prometnoj nesreći u Daruvaru.

Bjelovarsko-bilogorska policija objavila je da je nesreću oko 17.35 sati u Ulici A.M. Reljkovića skrivio 82-godišnji vozač koji je bio za volanom automobila daruvarskih registracija. 

"Nakon okretanja vozila na kolniku nastavio je vožnju, pri čemu vozilo nije držao uz desni rub kolnika. U jednom trenutku prešao je na lijevu stranu kolnika, prednjim lijevim kotačem zahvatio rubni kamen te izgubio nadzor nad vozilom", istaknula je policija u priopćenju.

Vozilo im prešlo preko tijela 

Vozilo je potom sišlo s kolnika na betonsku prilaznu stazu i prednjim dijelom udarilo pješakinje koje su se nalazile uz rub kolnika. Nakon udara pale su na tlo, a vozilo je prešlo preko njihovih tijela i zaustavilo se na betonskom prilaznom ulazu. Pješakinje su prevezene u Opću županijsku bolnicu i bolnicu hrvatskih veterana Pakrac gdje su im liječnici utvrdili teške ozljede. 

"Protiv 82-godišnjeg vozača policija podnosi kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu", navodi se u priopćenju. 

DaruvarPrometna NesrećaPolicija
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