Više od 90 starih traktora osvojilo Međimurje: Najstariji ima čak 74 godine

PARADA OLDTIMERA /

U Međimurju su danas glavne zvijezde bili traktori stari i po nekoliko desetljeća. Više od 90 oldtimera okupilo se na tradicionalnom Međunarodnom reliju u Svetom Urbanu, a što su bili stariji, publici su bili atraktivniji.

Najstariji među njima imao je čak 74 godine.

"Došao sam kao i svake godine, redovito dolazimo na ovo veliko okupljanje. Ovo je jedan danas specijalni mali traktor, dvotaktni je dizel iz 1952. godine i danas je najstariji i najmanji ovdje", rekao je Dario iz Macinca.

Relly traje više od 20 godina, a sudionici dolaze iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja. Vrhunac manifestacije bila je tradicionalna vožnja starih traktora međimurskim bregima.

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