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JURE, DRŽI SE! /

Eksplozija Juri probila bubnjić, a sada se javio Duji: 'Šaljem pozdrave splitskoj brigadi!'

Uz njihovo dopuštenje prenosimo razgovor dvojice prijatelja i vatrogasaca iza kojih je jedna od najtežih borbi

16.8.2026.
20:21
RTL Danas
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Stanje najteže opečenih u požaru i dalje je teško, ali nepromijenjeno, poručuju iz splitske i zagrebačkih bolnica.

U KBC-u Split liječi se i vatrogasac Jure, pripadnik JVP-a Split, koji je među prvima sudjelovao u obrani Omiša.

Tijekom intervencije ozlijeđen je nakon snažne eksplozije plinske boce koju je zahvatio požar, pri čemu mu je puknuo bubnjić. Njegov kolega Duje Bandov iz JVP-a Split kaže da je Jure, osim što je profesionalni vatrogasac, i dobrovoljac DVD-a Omiš te se i ovaj put odazvao pozivu u pomoć.

"On se dobro oporavlja, šaljemo mu velike pozdrave, podršku i empatiju i nadamo se da će što prije biti tu s nama", rekao je Bandov.

Razgovor dvojice prijatelja i kolega

U trenutku snimanja izjave javio se i sam Jure iz bolnice. Uz njihovo dopuštenje prenosimo razgovor dvojice prijatelja i vatrogasaca iza kojih je jedna od najtežih borbi s požarom.

Duje ga je prvo pitao oporavlja li se dobro. "Jesam, sve ide na bolje. Bit će dobro", odgovorio je Jure.

Na pitanje što trenutačno radi u bolnici rekao je: "Odmaram, ležim, primam terapiju i to je to."

Liječnici očekuju da će se njegovo stanje do kraja tjedna dodatno smiriti.

"Očekuju da će se do kraja tjedna stanje smiriti, pa da bih mogao možda sredinom tjedna doma", rekao je Jure.

Duje mu je potom poručio da se drži i što prije oporavi, a Jure je uzvratio: "Šaljem velike pozdrave splitskoj brigadi!"

PožarOmišJvp SplitDvd OmišVatrogasci
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