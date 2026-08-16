Moskvu zasuli s 600 dronova: Rusija brutalno uzvratila, u Kijev pod plamenom

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RAT NE JENJAVA /

Ukrajina je tijekom prrošle noći izvela snažan napad na područje Moskve, pri čemu je, prema dostupnim informacijama, lansirano više od 600 dronova. Jedna osoba je poginula, a tri su ozlijeđene.

Istodobno je Rusija raketirala Kijev, gdje su izbili požari u dvije četvrti, a više osoba je ozlijeđeno. Među pogođenim lokacijama bila je i tržnica.

"Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica, od jednog kraja do drugog. Nije ostao niti jedan štand", rekao je Oleksandr iz Kijeva.

Više pogledajte u prilogu.