Moskvu zasuli s 600 dronova: Rusija brutalno uzvratila, u Kijev pod plamenom

JEDAN JE CILJ /
Masovni ukrajinski udar na Krim, oglasili se Rusi: 'Naše snage odbijaju napad'
Ukrajina je tijekom prrošle noći izvela snažan napad na područje Moskve, pri čemu je, prema dostupnim informacijama, lansirano više od 600 dronova. Jedna osoba je poginula, a tri su ozlijeđene.
Istodobno je Rusija raketirala Kijev, gdje su izbili požari u dvije četvrti, a više osoba je ozlijeđeno. Među pogođenim lokacijama bila je i tržnica.
"Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica, od jednog kraja do drugog. Nije ostao niti jedan štand", rekao je Oleksandr iz Kijeva.
Više pogledajte u prilogu.