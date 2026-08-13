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JEDAN JE CILJ /

Masovni ukrajinski udar na Krim, oglasili se Rusi: 'Naše snage odbijaju napad'

Masovni ukrajinski udar na Krim, oglasili se Rusi: 'Naše snage odbijaju napad'
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Foto: Screenshot x News News

Cilj napada jest poremetiti opskrbu gorivom za rusku vojsku te smanjiti prihode od kojih Moskva financira rat

13.8.2026.
6:40
Hina
Screenshot x News News
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Sevastopolj, lučki grad na Krimskom poluotoku koji je anektirala Rusija, ponovo je bio bez električne energije nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama, kazale su ruske vlasti rano u četvrtak.

Mihail Razvožajev, sevastopoljski guverner kojeg je instalirala Moskva, rekao je da je grad ostao bez opskrbe električnom energijom nakon "masovnog" ukrajinskog napada, objavila je ruska državna novinska agencija TASS rano u četvrtak.

Kazao je da ruske snage odbijaju napad, a da stručnjaci procjenjuju razmjere štete.

Odgovor Kijeva

Rusija vodi rat protiv Ukrajine gotovo četiri i po godine.

Kijev je na invaziju odgovorio napadima bespilotnim letjelicama na strateški važne ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući vojne objekte te naftnu i plinsku infrastrukturu, piše njemačka agencija dpa.

Cilj napada jest poremetiti opskrbu gorivom za rusku vojsku te smanjiti prihode od kojih Moskva financira rat.

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