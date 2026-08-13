Masovni ukrajinski udar na Krim, oglasili se Rusi: 'Naše snage odbijaju napad'

Sevastopolj, lučki grad na Krimskom poluotoku koji je anektirala Rusija, ponovo je bio bez električne energije nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama, kazale su ruske vlasti rano u četvrtak.

Mihail Razvožajev, sevastopoljski guverner kojeg je instalirala Moskva, rekao je da je grad ostao bez opskrbe električnom energijom nakon "masovnog" ukrajinskog napada, objavila je ruska državna novinska agencija TASS rano u četvrtak.

Kazao je da ruske snage odbijaju napad, a da stručnjaci procjenjuju razmjere štete.

Ukrainian drones reportedly struck the Russian-occupied Balaklava power station in Crimea overnight. Sevastopol, the occupied Crimean capital, is now without power. pic.twitter.com/49A7Tnr3xq — News Now (@NewsNowUS) August 13, 2026

Odgovor Kijeva

Rusija vodi rat protiv Ukrajine gotovo četiri i po godine.

Kijev je na invaziju odgovorio napadima bespilotnim letjelicama na strateški važne ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući vojne objekte te naftnu i plinsku infrastrukturu, piše njemačka agencija dpa.

Cilj napada jest poremetiti opskrbu gorivom za rusku vojsku te smanjiti prihode od kojih Moskva financira rat.