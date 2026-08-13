Talijani se naklonili Baturini: 'Ovo je klasa koja nam treba'

Martin Baturina oduševio je Talijane spektakularnim pogotkom protiv Arsenala na Emiratesu. Hrvatski reprezentativac primio je loptu, sjajnim driblingom izbacio dvojicu igrača i potom neobranjivo pogodio za 1:1.

Njegova majstorija brzo je privukla pažnju talijanskih medija. Sportitalia ju je nazvala „remek-djelom“, dok je Tuttosport pisao o „majstoriji“.

Posebno su ga pohvalili iz La Gazzette dello Sport, koja smatra da je Baturinin potez upravo ono što je Comu potrebno uoči europskih izazova.

Talijani vjeruju da je hrvatski veznjak pokazao kako može biti igrač koji radi razliku i protiv najjačih suparnika.