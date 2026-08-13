Gori na Braču, dignuta četiri kanadera: Požar se brzo širi zbog vjetra

Na području Pučišća na otoku Braču u četvrtak rano ujutro izbio je požar otvorenog prostora. Dojava je Županijskom vatrogasnom operativnom centru Splitsko-dalmatinske županije zaprimljena u 2.30 sati.

Gore trava, nisko raslinje i šuma na teško pristupačnom terenu, a opožarena površina zasad nije procijenjena.

Na terenu je 65 vatrogasaca s 20 vatrogasnih vozila s operativnog područja Brača i iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Split. U gašenju sudjeluju i četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, dok je iz Splitsko-dalmatinske županije upućena dodatna pomoć – 47 vatrogasaca i 10 vozila.

Foto: DVD Supetar

Foto: DVD Supetar

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da se požar brzo proširio zbog jakog vjetra, ali da su vatrogasci uspjeli spriječiti njegovo širenje prema kućama.

"Požar se brzo proširio potpomognut jakim vjetrom. Vatrogasne snage na terenu su uspješno odbile požar od kuća. Od jutros su na požarištu i zračne snage, a upućena je i ispomoć s kopna", rekao je Tucaković.

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Gori i kod Škrljeva

Istodobno je u tijeku gašenje požara na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji. Dojava o požaru zaprimljena je u 1.06 sati.

Na terenu je 101 vatrogasac s 30 vozila iz tri javne vatrogasne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava. U gašenju je angažiran i jedan zrakoplov Air Tractor.

Prema zasad dostupnim podacima, požar kod Škrljeva zahvatio je oko 30 hektara trave i niskog raslinja.

Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju i širenju požara raslinja, vatrogasci pozivaju građane na poseban oprez.

Podsjećaju i na zabranu paljenja vatre u prirodi te pozivaju građane da u slučaju požara odmah nazovu vatrogasce na broj 193.