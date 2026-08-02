Stjepan Lukšić preplivao 100 kilometara oko otoka Brača u humanitarne svrhe!

U SAMO 10 DANA /

Čak 100 kilometara u 10 dana - Stjepan Lukšić u humanitarnom plivačkom ultra-maratonu uspio je preplivati cijeli otok Brač.

Masa ga je dočekala u podne u Supetru, nakon što je u proteklih 10 dana oplivao puni krug oko otoka, a na svakoj od etapa pridružili su mu se sugrađani i brojni bližnji. Od Dine Levačić, prve Hrvatice koja je preplivala La Manche do Tonija Pavičića Donkića koji je preplivao Gibraltar.

Ovo je Stjepanu Lukšić novi izazov nakon što je prošle godine preplivao Brački kanal. Tada je nastala ideja da opliva Brač i poveže ljude i mjesta diljem otoka, što je i uspio: Sumartin, Povlja, Pučišća, Postira, Splitska - čak se u međuvremenu organizirao i mali plivački triatlon.

'Pokazali smo otočku solidarnost'

"Okupili smo veliki broj ljudi. I ono što je po meni najbitnije, pokazali smo solidarnost, otočku solidarnost. Nije ovo ni prvi put, a vjerujem nije ni zadnji. Ovaj put bilo je to za udrugu More snage Brač. More koje sam ja preplivao, snaga koja je trebala za to preplivat. Znači, puno je dodirnih točaka između ovog što sam ja napravio u moru i ovog što ljudi rade za bolesnike, za onkološke bolesnike na našem otoku", rekao je Stjepan.

Sve su pratili supetarski vatrogasci i doktorska ekipa, a iza svega stoji humanitaran cilj: prikupiti donacije za "MORE SNAGE", neprofitnu udrugu u Supetru koja je osnovana s ciljem pružanja podrške osobama oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.

Ako i vi želite postati dio ove inspirativne priče, do 12. kolovoza možete uplatiti donaciju na račun koji je otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač - Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327, Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR9823600001503668356.