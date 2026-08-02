Pogledajte koliko je vozila prošlo kroz Lučko: Vozači dobili savjet kada treba putovati

Promet je tijekom vikenda pojačan na važnijim cestama, a najveće gužve stvaraju se na pravcima prema moru, naplatnim postajama i graničnim prijelazima.

Poslijepodne se situacija mijenja pa se kolone na Lučkom i Demerju formiraju u smjeru Zagreba, dok su na krajnjem jugu zemlje i dalje velike gužve prema granici s Crnom Gorom.

Prema podacima HAK-a, kolona na graničnom prijelazu Karasovići duga je devet kilometara, što znači oko devet sati čekanja. To je ipak manje nego ujutro, kada je kolona bila duga 20 kilometara. Na graničnom prijelazu Vitaljina čeka se oko sat i pol.

Više informacija o trenutačnom stanju na cestama, broju vozila koja prolaze kroz Lučko te onome što vozače očekuje idućih dana donosi Ivan Samarin, voditelj Tehničke jedinice naplate cestarine Lučko.

Kakav je bio dan i koliko je vozila prošlo?

Danas govorimo o špici sezone pa su i brojke u skladu s očekivanjima. Očekujemo oko 250 tisuća vozila u oba smjera, prema moru i kopnu. Tijekom prethodna dva dana prošlo je 165 tisuća vozila, a danas do 18 sati 67 tisuća i 600 vozila.

Kakvi su podaci u usporedbi s prošlom godinom? Je li vozila više nego lani?

Svakako ih je više. Ako govorimo o ovom vikendu, na Lučkom bilježimo rast od tri posto na ulazu i pet posto na izlazu. Tijekom srpnja naplaćeno je 220 tisuća vozila više nego prošle godine. Na razini cijele godine naplaćeno je 45 milijuna vozila, odnosno milijun i 600 tisuća vozila više nego lani. Govorimo o rastu i jako smo zadovoljni.

Koji je savjet vozačima, kada krenuti na put?

Gužve više nisu samo vikendom. Od petka do ponedjeljka, tijekom ta četiri dana, promet je velik i gust na hrvatskim autocestama. Povoljniji dani za putovanje su utorak i srijeda, donekle i četvrtak. Ako putovanje ipak ne možemo planirati tih dana, svakako je dobro krenuti u večernjim satima.

Što je s ponedjeljkom, kakav je savjet za taj dan?

Također je bolje krenuti u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima jer je ujutro na cestama velik broj teretnih vozila, koja dodatno usporavaju promet i stvaraju velike gužve.

Ispred nas je produženi vikend. Što očekujete tijekom ovoga tjedna?

Očekujemo velik promet jer je praznik pa će dio naših korisnika sigurno željeti boraviti u svojim kućama ili na jadranskoj obali. Ovakav gust promet očekujemo tijekom cijelog kolovoza, a bude li vremenska prognoza dobra, i tijekom većeg dijela rujna.