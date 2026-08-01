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OBUSTAVLJENI LETOVI /

Incident u splitskoj zračnoj luci: Zrakoplovu pukla guma nakon slijetanja

Incident u splitskoj zračnoj luci: Zrakoplovu pukla guma nakon slijetanja
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Foto: Net.hr

Uzletno-sletna staza privremeno je zatvorena, a u tijeku je uklanjanje zrakoplova i stvaranje uvjeta za nastavak prometa

1.8.2026.
17:53
Jaga Komazec
Net.hr
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Splitska zračna luka Sveti Jeronim u Kaštelima u manje od 15 sati dvaput je bila prisilno zatvorena. Nakon što je promet tijekom noći obustavljen zbog ponovne pojave drona u blizini piste, u subotu poslijepodne dogodio se novi incident.

Nakon slijetanja zrakoplova Airbus španjolske kompanije Iberia na letu IB0945 iz Madrida u 16.22 sati pukla je guma na prednjem stajnom trapu.

Kako piše Slobodna Dalmacija, zrakoplov je zbog toga ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi, potvrdio je Mate Melvan iz Zračne luke Split.

U zrakoplovu su bila 172 putnika i šest članova posade, a nitko nije ozlijeđen.

"Svi putnici sigurno su iskrcani i upućeni u putnički terminal na preuzimanje prtljage i nastavak putovanja", rekao je Melvan.

Pista ponovno zatvorena

Uzletno-sletna staza privremeno je zatvorena, a u tijeku je uklanjanje zrakoplova i stvaranje uvjeta za nastavak prometa.

Zračna luka bila je zatvorena i prethodne večeri, kada je zbog drona u blizini piste promet bio obustavljen oko dva sata. Nekoliko letova tada je otkazano, a na terminalu su se stvorile velike gužve.

Zračna Luka SplitOtkazani LetPukla Guma
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