FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SMJENA TURISTA /

Udarni vikend na cestama, aerodromima i trajektima: Kolone krenule prema moru

Nakon vrućina, kiša i bura donijele su osvježenje koje je mnogima dobro došlo na početku srpnja

4.7.2026.
21:18
Nikolina Radić
VOYO logo
VOYO logo

Prvi srpanjski vikend udarni je u smjeni turista koji idu na more i onih koji se vraćaju kući. Desetci tisuća turista proći će kroz priobalne i trajektne i zračne luke, a cestovni promet usporile su i prometne nesreće.

Na obali se ovog vikenda izmjenjuju oni kojima odmor završava i oni koji tek stižu na ljetovanje. 

"Bili smo u Sukošanu. Proveli smo zadnji tjedan uglavnom u apartmanu odmah uz more, što je bilo predivno. Imali smo vrlo lijepo vrijeme i samo se opuštali tjedan dana", rekao je Jan iz Njemačke.

S druge strane, Britanac Ben tek je doputovao s društvom. Hrvatsku je, kaže, već posjetio prije dvije godine zbog Love International Festivala, a sada su se odlučili vratiti.

"Ostajemo u Zadru dvije noći, idemo na Plitvička jezera, a onda u Tisno oko tjedan dana na festival", rekao je Ben.

Gužve u zračnim i trajektnim lukama

Na cestama su se stvarale kolone, a najviše prometa bilo je na autocesti A1. Iz smjera naplate Lučko prema moru od jutra je pristizao velik broj vozila, no dodatni problem izazvala je prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina.

"Kolona je bila duga 10 kilometara", rekla je izvjestiteljica HAK-a Zvjezdana Horvat.

Početak srpnja jedno je od najprometnijih razdoblja i za priobalne zračne luke. U Zadru se ovog vikenda očekuje oko 95 linijskih zrakoplova te oko 30 tisuća putnika u dolasku i odlasku.

"Ovaj i svaki slijedeći vikend to su najprometniji vikendi koji nam slijede", rekao je Nikola Barać, voditelj smjene prometa Zračne luke Zadar.

Prometno je i u splitskoj zračnoj luci, gdje je za vikend planirano više od 400 letova. Kroz Kaštela će tako proći oko 53 tisuće putnika.

Velik pritisak osjeća se i u trajektnim lukama. Na zadarskom plovnom području trajekti su prošlog tjedna prevezli 90 tisuća putnika, dok će na splitskom plovnom području samo tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana prevesti oko 63 tisuće putnika te 13 i pol tisuća vozila.

Nakon vrućina, kiša i bura donijele su osvježenje koje je mnogima dobro došlo na početku srpnja.

Rtl DanasLjetoSezonaHakZračna Luka SplitZračna Luka ZadarTrajektna Luka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike