Udarni vikend na cestama, aerodromima i trajektima: Kolone krenule prema moru

Prvi srpanjski vikend udarni je u smjeni turista koji idu na more i onih koji se vraćaju kući. Desetci tisuća turista proći će kroz priobalne i trajektne i zračne luke, a cestovni promet usporile su i prometne nesreće.

Na obali se ovog vikenda izmjenjuju oni kojima odmor završava i oni koji tek stižu na ljetovanje.

"Bili smo u Sukošanu. Proveli smo zadnji tjedan uglavnom u apartmanu odmah uz more, što je bilo predivno. Imali smo vrlo lijepo vrijeme i samo se opuštali tjedan dana", rekao je Jan iz Njemačke.

S druge strane, Britanac Ben tek je doputovao s društvom. Hrvatsku je, kaže, već posjetio prije dvije godine zbog Love International Festivala, a sada su se odlučili vratiti.

"Ostajemo u Zadru dvije noći, idemo na Plitvička jezera, a onda u Tisno oko tjedan dana na festival", rekao je Ben.

Gužve u zračnim i trajektnim lukama

Na cestama su se stvarale kolone, a najviše prometa bilo je na autocesti A1. Iz smjera naplate Lučko prema moru od jutra je pristizao velik broj vozila, no dodatni problem izazvala je prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina.

"Kolona je bila duga 10 kilometara", rekla je izvjestiteljica HAK-a Zvjezdana Horvat.

Početak srpnja jedno je od najprometnijih razdoblja i za priobalne zračne luke. U Zadru se ovog vikenda očekuje oko 95 linijskih zrakoplova te oko 30 tisuća putnika u dolasku i odlasku.

"Ovaj i svaki slijedeći vikend to su najprometniji vikendi koji nam slijede", rekao je Nikola Barać, voditelj smjene prometa Zračne luke Zadar.

Prometno je i u splitskoj zračnoj luci, gdje je za vikend planirano više od 400 letova. Kroz Kaštela će tako proći oko 53 tisuće putnika.

Velik pritisak osjeća se i u trajektnim lukama. Na zadarskom plovnom području trajekti su prošlog tjedna prevezli 90 tisuća putnika, dok će na splitskom plovnom području samo tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana prevesti oko 63 tisuće putnika te 13 i pol tisuća vozila.

Nakon vrućina, kiša i bura donijele su osvježenje koje je mnogima dobro došlo na početku srpnja.