Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom ﻿usporeno, a kolona je duga oko 14 kilometara, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

U smjeru Goričana kolona je ﻿oko ﻿dva kilometra.

Foto: HAK

Foto: HAK

Zbog uočenog ﻿predmeta na autocesti A1 između čvora Šibenik i odmorišta Krka na kolniku u smjeru Zagreba - promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine.

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni.