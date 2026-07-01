Od danas nova pravila za vozače: Tko ih se ne drži, prijete im paprene kazne! Evo što se sve mijenja

U tahografskim stanicama ovih dana vlada velika gužva. Provlače se instalacije, spajaju kabeli i ugrađuju uređaji bez kojih dio prijevoznika od srijede više neće smjeti na cestu.

Razlog je proširenje obveze ugradnje tahografa. Granica se pomiče s vozila mase 3,5 tona na 2,5 tone, dok za vozila koja s prikolicom prelaze propisanu tonažu obveza ostaje nepromijenjena.

"Pomaknula se granica s vozila od 3,5 tone na 2,5 tone. Vozila koja prevoze prikolice pa prelaze tu tonažu morala su imati tahograf i prije, tako da to ostaje isto. Zadnjih nekoliko dana, odnosno tjedana, imamo povećan broj dolazaka vozila. Budući da je rok blizu, neki su i zakasnili, a imamo upite i za 1. srpnja", kaže voditelj tahografske stanice Juraj Svrtan.

Tahograf bilježi vrijeme vožnje, odmore i druge podatke o radu vozača. Sama ugradnja traje nekoliko sati. Prije toga kombi mora proći pregled, a tek potom slijedi instalacija uređaja.

"Imamo primjer kombija koji nema predodređeno mjesto za tahograf pa smo se služili preporučenim mjestima koja daje Europska unija. To iziskuje nešto više vremena za ugradnju, a i cijena zbog toga varira", objašnjava Svrtan.

Cijena ugradnje u prosjeku se kreće između 1200 i 1900 eura.

Nova pravila i za vozače kamiona

Promjene se ne odnose samo na tahografe. Dio su europskog Paketa mobilnosti kojim se uvode stroža pravila za međunarodni cestovni prijevoz i bolja kontrola rada vozača. Od danas na snagu stupaju i nova pravila za vozače kamiona.

Najveća promjena odnosi se na redoviti tjedni odmor od 45 sati. Prema europskim pravilima, vozači ga više ne smiju provoditi u kabini kamiona, nego u hotelu ili drugom odgovarajućem smještaju.

Dio vozača smatra da za takvu promjenu nema potrebe.

"Imamo sve – klimu, frižider, grijanje. Toplije mi je tu nego u kući, a ljeti se ohladimo", kaže Samir, vozač kamiona koji je za volanom već 15 godina.

Cilj novih pravila je zaštititi vozače i spriječiti da zbog dugotrajnog boravka u kabini rade umorni, što bi u konačnici trebalo povećati sigurnost u prometu.

Prijevoznici upozoravaju na moguće probleme

Prijevoznici upozoravaju da bi nova pravila mogla otvoriti i niz praktičnih problema.

"Otvara se rasprava hoće li biti dovoljno smještaja, hoće li biti dovoljno parkirnih mjesta, hoće li to povećati troškove prijevoznicima i hoće li biti dovoljno sigurnih parkirališta za vozila", upozorava Mario Tolić, voditelj tehničkog odjela za teretna vozila.

Iz Ministarstva prometa poručuju da su pravila o radnom vremenu i tahografima jasno propisana te da ih se prijevoznici moraju pridržavati. Njihovu provedbu na terenu kontrolirat će inspektori, a kazne za one koji se novih pravila neće pridržavati prelaze 6 tisuća eura.