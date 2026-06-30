Taksisti na udaru velikih promjena: Stiže provjera 'ugleda', a cjenik odsad država pazi

Izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu želi se povećati sigurnost putnika i transparentnost autotaksi prijevoza kroz strože provjere vozača, veći nadzor i mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga, rekao je u srijedu u Hrvatskome saboru državni tajnik Tomislav Mihotić.

Predstavljajući prijedlog, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić rekao je da se izmjenama želi osigurati profesionalnije i zakonitije obavljanje autotaksi prijevoza kroz jednostavniji i brži postupak izdavanja kartica autotaksi vozača te učinkovitiju provjeru njihovih kvalifikacija i valjanosti vozačkih dozvola.

Istaknuo je kako je cilj povećati sigurnost putnika i osigurati da prijevoz obavljaju isključivo ovlašteni vozači, zbog čega se uvodi kontinuirana provjera ispunjavanja uvjeta za posjedovanje kartice autotaksi vozača.

Proširuje se i provjera tzv. dobrog ugleda vozača pa će se, uz dosadašnje uvjete, provjeravati i je li vozaču u prekršajnom postupku izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Predlaže se i uvođenje posebnih registracijskih oznaka (TX) za sva autotaksi vozila radi njihove lakše prepoznatljivosti u prometu i učinkovitijeg nadzora.

Veće ovlasti u kontroli rada taksista, uz prometne inspektore, dobili bi i policija, Carinska uprava te komunalni i prometni redari, koji bi mogli podnositi prekršajne prijave zbog utvrđenih nepravilnosti.

Jedinice lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb, izdavale bi dozvole za svako pojedino vozilo kojim se obavlja autotaksi prijevoz te bi morale javno objavljivati podatke o izdanim dozvolama kako bi se omogućio uvid u stvaran broj taksi vozila na njihovu području.

Ministar će pravilnikom odrediti maksimalne cijene

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na cijene autotaksi usluga. Mihotić je rekao da će ministar pravilnikom moći odrediti najviše dopuštene iznose svih elemenata cijene - starta, vožnje po kilometru, vožnje po minuti i čekanja - kako bi se spriječio nekontrolirani rast cijena i zaštitili korisnici.

"Intencija predlagatelja je propisati maksimalni iznos koji je moguće naplatiti za izvršenu uslugu kako ne bi dolazilo do nesrazmjera između vrijednosti usluge i cijene koju plaća korisnik", rekao je.

Dodao je da će pravilnik omogućiti i lakše prilagođavanje maksimalnih cijena promjenama poput inflacije, rasta cijena energenata ili troškova rada, bez potrebe za izmjenama zakona.

Izmjenama se također pooštravaju kazne za prijevoznike koji ne poštuju propisani način određivanja cijena, ne prikazuju cjenik, mijenjaju uvjete nakon prihvaćene narudžbe, nemaju uključenu aplikaciju ili u vozilu ne ističu valjanu karticu autotaksi vozača.

Oporba tražila reguliranje digitalnih platformi

Najviše pitanja zastupnika odnosilo se na položaj digitalnih platformi poput Ubera i Bolta.

Ana Puž Kukuljan (SDP) pitala je tko snosi odgovornost ako platforma dodijeli vožnju vozaču bez važeće kartice ili vozilu bez dozvole, ocijenivši da zakon ne daje jasan odgovor.

Marin Miletić (Most) ponovio je ocjenu da su Uber i Bolt iz Hrvatske iznijeli oko 200 milijuna eura te pitao planira li Vlada urediti njihovo porezno poslovanje, istaknuvši kako je Bolt najavio spremnost registrirati poslovanje u Hrvatskoj i plaćati porez.

Mihotić je odgovorio da se način poslovanja digitalnih platformi ne uređuje ovim zakonom nego Zakonom o radu te da Ministarstvo prometa zajedno s Ministarstvom rada radi na reguliranju tog područja.

Dalibor Paus (IDS) ocijenio je kako liberalizacija taksi tržišta iz 2018. nije donijela očekivanu razinu sigurnosti te upozorio da platforme određuju ključne uvjete pružanja usluge, zbog čega bi trebale biti obuhvaćene zakonom.

Nezavisni zastupnik Nino Raspudić pitao je zašto se ne propiše da autotaksi prijevoz mogu obavljati samo prijevoznici sa sjedištem u Hrvatskoj, čime bi, smatra, platforme morale otvoriti podružnice i ovdje plaćati porez.

Mihotić je odgovorio da Hrvatska mora poštovati pravila jedinstvenog europskog tržišta te da je tržište otvoreno svim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete za rad.

"Europsko tržište je otvoreno i mi se držimo europskog zakonodavstva. Dajemo radne dozvole i mogućnost rada svima onima koji na to imaju pravo", rekao je, dodavši da zbog toga nije moguće ograničiti obavljanje autotaksi prijevoza samo na prijevoznike sa sjedištem u Hrvatskoj.

Pitanja o nadležnostima i troškovima

Josip Ostrogović (HDZ) istaknuo je da građani moraju imati povjerenje da ih prevoze vozači koji ispunjavaju sve zakonske uvjete, na što je Mihotić odgovorio kako će se "dobar ugled" vozača pratiti kontinuirano te da će vozač koji izgubi uvjete izgubiti i karticu autotaksi vozača.

Dubravka Lipovac Pehar (DP) ocijenila je da će građani konačno unaprijed znati koliki najveći iznos mogu platiti za vožnju, dok je Marko Pavić (HDZ) upozorio na prijevare na zagrebačkom Glavnom kolodvoru i pitao hoće li ondje biti pojačan nadzor.

Mihotić je odgovorio da će jedinice lokalne samouprave uređivati taksi stajališta, a komunalni redari imati veće ovlasti za kontrolu na lokacijama gdje su nepravilnosti najizraženije.

Marin Živković (Možemo!) pitao je zašto maksimalne cijene određuje ministar, a ne gradovi i općine. Državni tajnik odgovorio je da se time želi osigurati jedinstveno tržište i izbjeći problemi koji su postojali prije liberalizacije taksi prijevoza.

Barbara Antolić Vupora (SDP) zanimalo je hoće li novi zakon povećati troškove gradova i općina zbog dodatnog angažmana redara i administracije, na što je Mihotić odgovorio da se ne očekuju znatno veći izdaci jer će nadzor biti raspodijeljen između više državnih tijela.