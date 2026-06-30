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Ivana Kekin obraća se medijima: Kako će komentirati tužbu Medikola?

Ivana Kekin obraća se medijima: Kako će komentirati tužbu Medikola?
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Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vrijednost svake pojedinačne tužbe iznosi 10.000 eura, dok se ukupni odštetni zahtjev penje na 80.000 eura

30.6.2026.
10:06
Tajana Gvardiol
Patrik Macek/PIXSELL
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Nakon što je jutros odjeknula vijest da je Medikol podignuo građansku tužbu protiv Ivane Kekin, najavila je konferenciju za medije u utorak ujutro. 

Riječ je o tužbama koje su podnijele Medikolove poliklinike i Ruđer Medikol ciklotron, a kojima od Kekin traže naknadu štete zbog iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke, kako tvrde.

Prema dostupnim informacijama, vrijednost svake pojedinačne tužbe iznosi 10.000 eura, dok se ukupni odštetni zahtjev penje na 80.000 eura.

Medikol je navodno odabrao građanske tužbe umjesto drugih mogućih pravnih postupaka jer u takvim predmetima zastupnički imunitet ne štiti saborske zastupnike na isti način kao u pojedinim kaznenim postupcima. 

Ivana Kekin u kampanji protiv Medikola posljednjih mjeseci tvrdi da se, kada HZZO plaća privatniku pregled za bolesnog čovjeka, radi o prelijevanju javnog novca za zdravstvo u privatne džepove.

Ivana KekinMedikolTužbaKonferencija Za Medije
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