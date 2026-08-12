Ne gledaju cijene, naručuju ribu i vino: Evo koliko turisti troše na Jadranu

Zbog visokih cijena strahovalo se da bi turista ovog ljeta na Jadranu moglo biti manje nego prošle godine. Ipak, barem u Splitu, takav se scenarij zasad nije ostvario. Gosti i dalje dolaze, a podaci pokazuju i veću turističku potrošnju.

Turisti s kojima je razgovarala ekipa RTL-a Danas potvrđuju da Hrvatska više nije jeftina destinacija. Donna iz Engleske kaže da su cijene usporedive s onima u njezinoj zemlji.

"Mislim da su cijene otprilike na razini onih u Velikoj Britaniji, dakle prilično su visoke", rekla je.

Unatoč tome, od odmora ne odustaje, a dnevno potroši oko 80 eura. Neki turisti izdvajaju i znatno više.

"U prosjeku, kada uračunam doručak, ručak i večeru, rekao bih da potrošim oko 100 do 150 eura. A sa suvenirima i izletima, primjerice, možda i do 200 eura", ispričao je jedan od gostiju.

U Split stiglo 202 tisuće turista

U srpnju je u Split stiglo oko 202 tisuće turista, a ostvareno je 677 tisuća noćenja. To je nešto manje nego prošle godine, ali primjetne su promjene u strukturi gostiju.

Španjolaca je bilo 15 posto više nego lani, Nijemaca 12 posto više, dok je broj gostiju iz SAD-a porastao četiri posto. Istodobno je Nizozemaca bilo 19 posto manje, a gostiju iz Ujedinjenog Kraljevstva pet posto manje.

Ugostitelji primjećuju i da gosti koji dolaze više troše.

"Mislim da su čak malo kvalitetniji gosti ove sezone. Manje je ljudi, ali bolje troše. Ne gledaju uopće cijene, što se nas tiče. Tu su kvalitetnije jelo, riba, boca vina", kaže Ante Bakotić, voditelj ugostiteljskog objekta Fife.

Veću potrošnju bilježi i Turistička zajednica Splita.

Turisti troše više

"Imamo i veću potrošnju. Nažalost, nešto je uzrokovano i podizanjem cijena, koje nisu rasle samo kod nas nego i u cijelom svijetu. Prema financijskim podacima koje dobivamo od Porezne uprave imamo i veću potrošnju", rekla je direktorica Turističke zajednice Splita Ivana Vladović.

Turisti troše više, ali iznajmljivači upozoravaju na problem

Veća potrošnja turista, međutim, ne znači nužno i veću zaradu za sve koji žive od turizma.

Mali obiteljski iznajmljivači upozoravaju da su istodobno znatno porasli troškovi poslovanja.

"Prihodi će biti manji, cijene su ostale iste, a troškovi su porasli. Tako da će ono što će iznajmljivači na kraju zaraditi svakako vrijediti puno manje nego prošle godine", rekla je Hana Matić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Dok se cijelo ljeto mnogo govorilo o tome hoće li visoke cijene odbiti goste, dosadašnji rezultati iz Splita pokazuju složeniju sliku – turista je nešto manje, struktura gostiju se mijenja, a oni koji dolaze spremni su potrošiti više.

Hoće li veća turistička potrošnja na kraju značiti i uspješnu sezonu za ugostitelje i iznajmljivače, znat će se tek nakon što se podvuče crta pod cijelu turističku godinu.