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'ON TO NE RAZUMIJE' /

Crnogorski premijer očitao lekciju Vučiću: 'Imam jednostavno pitanje za njega'

Crnogorski premijer očitao lekciju Vučiću: 'Imam jednostavno pitanje za njega'
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Foto: R.Z./ATAImages/PIXSELL

'Kako to da je Srbija, prema dostupnim podacima, jedan od značajnijih izvora oružja i municije za Ukrajinu, dok Moskvi šalje jednu, a Europi drugu poruku?'

12.8.2026.
6:20
Hina
R.Z./ATAImages/PIXSELL
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Crnogorski premijer Milojko Spajić, odgovarajući na sve češće tvrdnje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da vlada u Podgorici vodi antisrpsku politiku, poručio je kako Crna Gora želi dobrosusjedske odnose sa Srbijom, ali i jasnu europsku politiku, koju "Vučić ne želi razumjeti".

Spajić je dodao kako nije primjereno da Vučić, s pozicije koju obnaša, preuzima ulogu "PR-a Rusije i drugima drži lekcije o principijelnosti".

"Zato jedno jednostavno pitanje za predsjednika Vučića: kako to da je Srbija, prema dostupnim podacima, jedan od značajnijih izvora oružja i municije za Ukrajinu, dok Moskvi šalje jednu, a Europi drugu poruku", napisao je Spajić u utorak na X-u.

 

 

Također je istaknuo kako Crna Gora nema problem sa zauzimanjem jasnog stava, već s, kako je naveo, primjenom dvostrukih standarda.

Okomio se prije obljetnice VRO Oluje 

Ranije u utorak Vučić je rekao da Podgorica vodi politiku kojom želi "preodgojiti" 33 posto Srba koji žive u Crnoj Gori kako se na nekim sljedećim popisima više ne bi izjašnjavali kao Srbi, te je ustvrdio da Podgorica želi što gore odnose sa Srbijom.

"Ne morate gledati njihove institucionalne poteze prema Srbiji, koji su jezivi. Dovoljno je pogledati njihovu medijsku scenu kako bi vam bilo jasno da je Srbija meta najbrutalnije kampanje već šest, sedam dana. Kod nas se Crna Gora usput povremeno spominje, dok je kod njih 90 posto vremena sve protiv Srbije", rekao je Vučić.

Vučić se na Crnu Goru okomio prije desetak dana nakon što je ta zemlja objavila da će u Knin, na obilježavanje godišnjice akcije Oluja, poslati svog diplomatskog predstavnika.

"Službena Crna Gora sudjeluje u proslavi "Oluje", a nikoga nije poslala na komemorativno sjećanje na stradale Srbe u Mrkonjić Gradu. Hvala vladi Crne Gore. Ovo nije kraj, već tek početak takvih odluka", rekao je tada predsjednik Srbije.

Crna GoraAleksandar VučićPremijerSrbijaVro Oluja
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