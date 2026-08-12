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Jagušić počeo igrati, Panathinaikos pobjeđivati: Hrvatski nogometaš na korak do Europe

Jagušić počeo igrati, Panathinaikos pobjeđivati: Hrvatski nogometaš na korak do Europe
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Foto: Yannis Halas/imago sportfotodienst/Profimedia

Panathinaikos u doigravanju čeka poraženog iz para 3. pretkola Europske lige Hradec Kralove - Bešiktaš

12.8.2026.
7:31
Hina
Yannis Halas/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nogometaši atenskog Panathinaikosa i norveškog Branna uspjeli su na gostovanjima kod bugarskog CSKA u Sofiji, odnosno kod ciparskog Apollona u Limasolu, u produžetku doći do pobjeda koje su ih odvele u doigravanje za plasman u Konferencijsku ligu. 

Panathinaikos je nakon 1-1 u Ateni poveo u 60. minuti golom Levija Garcije, ali je CSKA u 87. minuti izjednačio golom Lashe Dvalija pa je odluka ostavljena za produžetak. Cyriel Dessers je u četvrtoj minuti produžetka postigao gol za plasman Panathinaikosa u zadnji krug kvalifikacija.

Mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić je za grčku momčad igrao od 66. minute, a ušao je umjesto strijelca Garcije.

Panathinaikos u doigravanju čeka poraženog iz para 3. pretkola Europske lige Hradec Kralove - Bešiktaš.

Brann je pred svojim navijačima poražen od Apollona (0-1), ali je već u 16. minuti nadoknadio zaostatak golom Kristalla Ingasona. Izjednačio je Ivan Ljubić u 86. minuti i činilo se odveo ciparsku momčad u doigravanje. No, Noah Holm je u šestoj minuti sučevog dodatka pogodio za 2-1, čime je Brann izborio produžetak.

Gaetan Weissbeck je već u drugoj minuti produžetka izjednačio na 2-2, ali norveška momčad je tri minute poslije opet povela drugim pogotkom Holma. Kristian Eriksen je u 105. minuti postavio konačnih 4-2.

Brann će za plasman u Konferencijsku ligu igrati protiv poraženog iz dvoboja 3. pretkola Europske lige PAOK - Anderlecht.

Adriano JagušićPanathinaikosKonferencijska Liga
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