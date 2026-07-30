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NAPOKON GA KRENULO /

Jagušić zabio prvijenac u službenoj utakmici za Panathinaikos

Jagušić zabio prvijenac u službenoj utakmici za Panathinaikos
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Foto: Yannis Halas/imago sportfotodienst/Profimedia

Otkako je na klupu Panathinaikosa sjeo Jacob Neestrup, Jagušić je počeo igrati u prvoj postavi.

30.7.2026.
23:45
Sportski.net
Yannis Halas/imago sportfotodienst/Profimedia
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Bivši nogometaš Slaven Belupa Adriano Jagušić zabio je službeni prvijenac za grčki Panathinaikos u utakmici drugog pretkola Konferencijske lige protiv mađarskog Paksa.

Jagušić, koji je u atenskog velikana stigao prošle zime iz Slaven Belupa za više od pet milijuna eura, na početku nije igrao za grčki klub, ali nakon promjene trenera početkom ove sezone odmah je upao u sastav. Da će biti bitan kotačić vidjelo se već u prvoj utakmici sezone kada je u pobjedi 2:1 nad Paksom igrao 79 minuta, ali i u uzvratu, gdje je igrao do 66. minute.

Upravo je u toj uzvratnoj utakmici, odigranoj u četvrtak, veliki hrvatski talent stigao do prvog pogotka za PAO nakon što je sjajno iskoristio odbijanac u 44. minuti susreta, koji je završio 2:2.

Budući da je PAO kroz dvije utakmice bio bolji ukupnim rezultatom 4:3, grčki klub prošao je u treće pretkolo, gdje ga čeka CSKA 1948 Sofija.

Adriano JagušićPanathinaikos
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