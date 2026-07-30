Nitko kao Ruben! Trudna partnerica odbrojava do poroda, a on ljetuje s 20-godišnjom manekenkom

Ljubavni život belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta (39), bivšeg mužem proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić, već godinama intrigira javnost, no posljednji razvoj događaja ponovno je izazvao lavinu komentara. Dok njegova dugogodišnja partnerica Charlotte Van Looy odbrojava posljednje tjedne trudnoće i uskoro bi trebala roditi njihovu kćer, Van Gucht je snimljen na odmoru u Marbelli u društvu 20-godišnje belgijske manekenke Valentine Besard. piše portal HLN.

Fotografije su se pojavile samo nekoliko dana nakon što je Charlotte na društvenim mrežama objavila intimnu fotografiju na kojoj, tijekom boravka u francuskom Montaurouxu, ispod tuša ponosno pokazuje trudnički trbuščić.

Dok se ona priprema za dolazak prinove, otac njezina djeteta slobodno vrijeme provodi sa svojom drugom partnericom, što je ponovno otvorilo raspravu o njegovom nekonvencionalnom privatnom životu.

'Znam da Ruben ima suprugu i dijete'

Charlotte i Ruben svoju su vezu javno potvrdili prošle godine, kada je belgijska spisateljica otkrila da su zajedno gotovo šest godina te da već četiri godine dijele zajednički dom.

Nakon što joj je jedan pratitelj poručio kako Ruben u Hrvatskoj ima suprugu i sina, Charlotte je kratko dala do znanja da u njihovom odnosu nema nepoznanica.

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"Budući da smo zajedno gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine – doista znam."

Ubrzo nakon toga par je objavio da očekuju svoje prvo zajedničko dijete, djevojčicu koja bi uskoro trebala stići na svijet.

Valentine više ne želi biti u sjeni

Da je Valentine Besard također važan dio Van Guchtova života, više nije nikakva tajna. Mlada belgijska manekenka nedavno je prvi put otvoreno progovoriti o njihovom odnosu.

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

"Do sada sam, kada se u medijima govorilo o Rubenu, bila u pozadini, ali iskreno – tome je kraj. Danas nitko nije više njegova djevojka od mene. Težimo monogamnoj vezi." kazala je.

Njezine riječi dodatno su potaknule nagađanja o odnosima između žena koje su dio Van Guchtova života, osobito zato što dolaze u trenutku kada Charlotte privodi trudnoću kraju.