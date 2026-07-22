Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (42) na svojem je Instagram profilu podijelila emotivnu objavu povodom 70. rođendana svojeg oca i trenera Joška Vlašića. Kroz tri fotografije, koje prikazuju ključne trenutke njihova zajedničkog života, Blanka je odala počast čovjeku koji je bio uz nju od prvih koraka do najvećih sportskih postignuća. Objava je brzo prikupila brojne reakcije pratitelja, koji su se pridružili čestitkama.

Otac, trener i najveća podrška

"Sretan 70. rođendan, tata! Živjeli za snove koji se ostvaruju", napisala je Blanka u opisu objave koja sažima jednu od najljepših sportskih priča u Hrvatskoj. Prva fotografija prikazuje euforično slavlje na atletskom stadionu, druga intiman i fokusiran trenutak iz dvorane, dok treća, nostalgična fotografija, vraća u prošlost i prikazuje Joška kako gura malenu Blanku u dječjim kolicima.

Ove slike savršeno prikazuju dvostruku ulogu koju je Joško Vlašić imao u Blankinu životu. Pod njegovim vodstvom, Blanka je postala dvostruka svjetska prvakinja i osvojila dvije olimpijske medalje. Da je Joško ostavio trag i na drugima, svjedoči komentar jedne pratiteljice: "Sretan rođendan jednom divnom profesoru i čovjeku!".

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sportska loza obitelji Vlašić

Ljubav prema sportu duboko je ukorijenjena u obitelji Vlašić. I sam Joško bio je uspješan sportaš i hrvatski rekorder u desetoboju, dok je majka Venera bila prvakinja u krosu i košarci. Sportski geni prenijeli su se i na Blankina mlađeg brata Nikolu (28), koji je danas uspješan nogometni reprezentativac.

Iako je svoju profesionalnu karijeru završila 2021. godine, Blanka je ostala aktivna u svijetu sporta. Nedavno je preuzela volontersku funkciju predsjednice splitskog atletskog kluba ASK, a otkrila je i da se priprema za svoj prvi polumaraton.