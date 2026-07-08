Nova strast: Blanka Vlašić iskreno priznala na što se 'navukla' nakon teških dana

Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić (42) okrenula je potpuno novu sportsku stranicu. Pet godina nakon umirovljenja zbog ozljeda, pronašla je neočekivani izazov koji je oduševio njezine pratitelje na društvenim mrežama: trčanje na duge staze. U iskrenoj objavi na Instagramu podijelila je fotografiju nakon napornog treninga i otkrila detalje svoje transformacije.

Iz sprinta u maraton: ‘Stare navike teško umiru’

"Slikano odmah nakon jutarnjeg fartleka. Sigurno je reći, nisam fan", napisala je Blanka uz selfie koji savršeno dočarava napor uložen u trening. Dvostruka svjetska prvakinja i osvajačica srebrne i brončane olimpijske medalje otkrila je da se priprema za svoj prvi polumaraton, koji je očekuje za samo mjesec dana. Njezin put u svijet trčanja počeo je spontano u veljači, bez konkretnih planova i ciljeva. Ipak, kako sama kaže, "stare navike teško umiru", pa se njezina posvećenost ubrzo dodatno povećala.

Njezin tjedni raspored sada uključuje četiri treninga trčanja i jedan do dva treninga snage, što pokazuje da je zadržala disciplinu vrhunske sportašice. Otkrila je i cijeli jedan novi svijet trkačke terminologije. "Učim sve te nove pojmove za koje nisam znala da postoje - prag (threshold), moneghetti, norveška metoda... trčanje je očito puno zanimljivije nego što sam mislila", povjerila se pratiteljima.

Radost bez boli i novi početak

Možda i najvažnija poruka njezine objave jest ona o zdravlju. "Najbolji dio je što nema boli. Koljena su dobro, tetive su dobro, ništa se ne buni", istaknula je Blanka. Ta rečenica ima posebnu težinu za sportašicu čiju je karijeru prekinula upravo dugogodišnja borba s ozljedama ahilove tetive. Pronalazak sporta u kojem može uživati bez fizičkih tegoba predstavlja pobjedu samu po sebi.

Osim fizičkog zdravlja, Blanka je otkrila i mentalne dobrobiti trčanja. "Očito je i ‘trkački high’ stvarna stvar i sad to razumijem", napisala je, opisujući osjećaj euforije koji trkači doživljavaju. Ovaj novi izvor radosti dolazi u prijelaznom razdoblju njezina života, nakon što se posvetila majčinstvu i nedavno prošla kroz razvod. Trčanje joj, kako sugeriraju njezine objave, služi kao "sretno mjesto". Njezina transformacija izazvala je lavinu podrške, a prijateljica i bivša kolegica Marta Vlašić Barić poručila joj je: "Odvalit ćeš ga, sigurna sam". Pratitelji u komentarima su bili jako znatiželjni oko detalja, pitajući je za ciljano vrijeme i hoće li se pridružiti popularnoj trkačkoj aplikaciji Strava.