Halle Berry u čipkastom bikiniju pokazala zavidnu figuru i romantične trenutke sa zaručnikom

Oskarovka Halle Berry (59) privukla je pažnju svojih gotovo devet milijuna pratitelja na Instagramu, podijelivši seriju fotografija i videozapis s tropskog odmora. Objava, koja prikazuje lijepe prizore i romantične trenutke, brzo je prikupila brojne komplimente na račun izgleda glumice.

Odmor u dobrom društvu

U središtu pozornosti je sama glumica, koja u 59. godini izgleda odlično. Posebnu je pažnju privukla fotografijom u crnom čipkastom kupaćem kostimu, snimljenom pokraj bazena. Komentari poput "Izgleda kao da ima 35! Wow!" i "Još uvijek najzgodnija cura" nizali su se ispod objave.

Na nekoliko fotografija i u videu pojavljuje se i njezin zaručnik, glazbenik Van Hunt (56), s kojim je glumica objavila zaruke u veljači ove godine.

Novi projekt

Dok uživa u odmoru, Berry je i poslovno vrlo aktivna. Uskoro se očekuje njezin novi film, kriminalistički triler "Crime 101", u kojem glumi uz Chrisa Hemswortha i Marka Ruffala.