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ODUŠEVILA IZGLEDOM /

Halle Berry u čipkastom bikiniju pokazala zavidnu figuru i romantične trenutke sa zaručnikom

Halle Berry u čipkastom bikiniju pokazala zavidnu figuru i romantične trenutke sa zaručnikom
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Foto: Profimedia

Poznata glumica očarala je obožavatelje linijom i romantičnim trenucima s partnerom

29.7.2026.
19:08
Hot.hr
Profimedia
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Oskarovka Halle Berry (59) privukla je pažnju svojih gotovo devet milijuna pratitelja na Instagramu, podijelivši seriju fotografija i videozapis s tropskog odmora. Objava, koja prikazuje lijepe prizore i romantične trenutke, brzo je prikupila brojne komplimente na račun izgleda glumice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Halle Berry (@halleberry)

Odmor u dobrom društvu

U središtu pozornosti je sama glumica, koja u 59. godini izgleda odlično. Posebnu je pažnju privukla fotografijom u crnom čipkastom kupaćem kostimu, snimljenom pokraj bazena. Komentari poput "Izgleda kao da ima 35! Wow!" i "Još uvijek najzgodnija cura" nizali su se ispod objave.

Na nekoliko fotografija i u videu pojavljuje se i njezin zaručnik, glazbenik Van Hunt (56), s kojim je glumica objavila zaruke u veljači ove godine. 

Novi projekt

Dok uživa u odmoru, Berry je i poslovno vrlo aktivna. Uskoro se očekuje njezin novi film, kriminalistički triler "Crime 101", u kojem glumi uz Chrisa Hemswortha i Marka Ruffala.

Halle BerryZavidna FiguraBikini
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