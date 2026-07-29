Liječnici s hitne otkrili najbizarnije zahtjeve: 'Tražio je da mu testiramo sendvič na otrov'

Iako uvijek treba potražiti liječničku pomoć ako sumnjate da se radi o hitnom slučaju, nije rijetkost da ljudi zamijene svakodnevne probleme za nešto puno ozbiljnije. Djelatnici hitnih službi sada su otkrili neke od najbizarnijih razloga zbog kojih su im se pacijenti pojavili na vratima, a priče su mnoge ostavile u potpunom šoku. Ovi slučajevi, iako često anegdotalni i smiješni, simptom su globalnog problema preopterećenosti hitnih prijema, koji nije zaobišao ni Hrvatsku.

Slučaj ''otrovanog'' sendviča

U popularnoj Reddit raspravi pod naslovom "Djelatnici hitne, koji je najsmješniji razlog zbog kojeg je netko došao k vama?", jedan je medicinski tehničar ispričao iskustvo s muškarcem koji je stigao na hitni prijem zahtijevajući da mu osoblje testira sendvič na otrov. Iako je naglasio da pacijent nije pokazivao znakove mentalnih poteškoća, dodao je nevjerojatan kontekst.

"Rekao je da je jeo isti sendvič dva puta u posljednjih mjesec dana i oba puta je završio s bolovima u trbuhu i mučninom. Bio je uvjeren da trgovina truje svoju hranu", napisao je. "Stoga se vratio tamo i kupio još jedan sendvič kao 'dokaz'. Da budemo jasni, toga dana nije bio bolestan, posljednji je put jeo sporni sendvič nekoliko dana ranije", objasnio je djelatnik.

Objasnili su mu kako bolnica nema opremu za forenzička testiranja i da ne može jednostavno analizirati "razne predmete na otrov". No, čovjek je bio uporan. "Inzistirao je da svejedno prođe trijažu. Čekao je satima samo da bi mu liječnik rekao potpuno istu stvar: ako vam od istog sendviča stalno pozli, prestanite jesti taj sendvič. Bijesno je izjurio, psujući nas sve", zaključio je priču koju prenosi Mirror.

Od suhih ruku do poziva hitnoj zbog ''skoro'' ugriza

Iako se slučaj sa sendvičem ističe, drugi primjeri nisu ništa manje apsurdni. Jedna medicinska sestra prisjetila se pacijenta koji se pojavio zbog "suhih ruku usred zime". Nakon što je dobio malu količinu hidratantne kreme i savjet da je kupi u bilo kojoj trgovini, zadovoljno je otišao.

Drugi slučaj bio je još ozbiljniji po pitanju zloupotrebe resursa. Pacijent je stigao nakon što ga je "skoro ugrizao pas". Kako je objasnio tehničar: "Pas je zarežao na njega i promašio. On je smatrao da to opravdava posjet hitnoj službi." Da stvar bude gora, pacijent je pozvao vozilo hitne pomoći. "Paramedicinskom timu koji ga je doveo nije bilo nimalo zabavno. Mislim da je pretpostavio da će dolaskom u vozilu hitne pomoći preskočiti red. Pogrešno. Na kraju je sjedio u čekaonici kao i svi ostali", dodao je.

Problem koji pogađa i Hrvatsku

Ovakvi slučajevi nisu strani ni hrvatskom zdravstvenom sustavu. Početkom godine mediji su pisali o građanima koji traže pomoć na hitnoj jer im je to "pisalo u horoskopu" ili su došli s djetetom tražeći utvrđivanje očinstva.

Ovi nehitni slučajevi stavljaju golem pritisak na sustav. Jedan tehničar izvanbolničke hitne pomoći procijenio je da je samo 20 posto njihovih intervencija zaista hitno, dok se ostatak odnosi na stanja koja su u domeni obiteljske medicine. To opterećuje osoblje i produljuje čekanje za one kojima je pomoć doista potrebna.

Ipak, ponekad završi smijehom

No, nije svaki neobičan posjet dočekan s frustracijom. Jedna medicinska sestra s hitnog prijema ispričala je lijepu anegdotu o mladoj ženi koja je stigla prestravljena jer su joj ruke iznenada poplavile.

"Svi smo odmah pomislili da se radi o nekom problemu s cirkulacijom", rekla je. "Ali dok smo razgovarali, primijetila sam da neprestano trlja ruke o svoje traperice. Pitala sam je da ih ode oprati i, tek tako, plava boja je nestala. Bila je to boja s njezinih novih traperica. Na kraju smo se svi dobro nasmijali."

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