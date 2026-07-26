Liječnica o navici najzdravijih 90-godišnjih pacijenata: 'U životu su izbjegavali istu stvar'

Ono što vas ne ubije možda će vam pomoći da bolje ostarite. Jedna je gerijatrica otkrila životnu naviku koju, čini se, dijele svi njezini najstariji i najzdraviji pacijenti, a ne radi se o posebnoj dijeti ili skupim dodacima prehrani, već o nečemu mnogo jednostavnijem i dostupnijem svima.

Prema dr. Stephanie Rogers, svi oni sustavno izbjegavaju jedno posebno ugodno stanje.

"Najzdraviji ljudi u svojim 80-ima i 90-ima koje viđam kao gerijatrica tijekom cijelog su života izbjegavali jednu te istu stvar, a to je ugoda", rekla je Rogers u videu na TikToku. "Ako zaista želite dobro ostarjeti, izbjegavajte udobnost i uvijek isprobavajte nove stvari."

Njezin se savjet temelji na znanstvenom konceptu poznatom kao hormeza, ideji da izlaganje tijela malim, podnošljivim dozama stresa može potaknuti korisne prilagodbe, dok veće doze mogu biti štetne.

Znanstveno objašnjenje - što je hormeza?

Koncept hormeze svodi se na pronalaženje prave mjere izazova. Ne radi se o izlaganju tijela ekstremnim naporima, već o poticanju na prilagodbu. "Želite izazvati svoje tijelo dovoljno da ga potaknete na prilagodbu, ali ne toliko snažno da mu nanesete štetu", objasnila je Rogers.

Taj kontrolirani, blagi stres pomaže u izgradnji otpornosti, čineći tijelo i mozak bolje opremljenima za suočavanje s budućim izazovima.

Ipak, hormeza nije nužno prečac do duljeg života. Većina eksperimentalnih dokaza sugerira da poboljšava zdravlje tijekom starenja, a ne da produljuje životni vijek. Istraživači ističu kako najsnažniji dokazi i dalje upućuju na redovitu tjelovježbu, zdravu prehranu i održavanje zdrave tjelesne težine kao najbolje načine za postizanje dugovječnosti.

Uobičajeni primjeri hormeze uključuju trening snage, koji stvara sitna oštećenja mišića i time signalizira mišićima i kardiovaskularnom sustavu da se obnove i ojačaju. Drugi primjer je konzumacija biljnih spojeva poput resveratrola, koji se nalazi u grožđu i bobičastom voću, te sulforafana iz povrća poput brokule. Ovi blagi toksini aktiviraju prirodnu antioksidativnu i protuupalnu obranu tijela.

Izazov za tijelo i um

Kako bi se primijenio princip hormeze, dr. Rogers preporučuje neprestano izazivanje tijela i uma na nove načine, umjesto ponavljanja istih, uhodanih rutina.

Raznolikost pokreta za fizičko zdravlje

"Ako želite da vaše tijelo dobro stari, uvijek biste trebali isprobavati nove pokrete, nove vježbe i nove načine na koje izazivate svoje tijelo", rekla je. To bi, primjerice, moglo značiti da dugogodišnji trkači isprobaju jogu ili da dizači utega u svoju rutinu dodaju vježbe ravnoteže i mobilnosti.

Takva strategija se isplati. Jedno je istraživanje pokazalo da su ljudi koji su se bavili raznolikim tjelesnim aktivnostima imali 19 posto manji rizik od smrti od bilo kojeg uzroka u usporedbi s onima koji su se držali iste rutine vježbanja.

Mentalna gimnastika za oštar um

Isti princip vrijedi i za mozak. Rogers potiče ljude da uče nove vještine, pronađu hobi ili prošire svoje društvene krugove. "Družite se s novim ljudima i vodite razgovore o idejama o kojima nikada prije niste razgovarali", savjetuje.

Učenje novog jezika može biti posebno korisno. Istraživanja su pokazala da čak i ljudi koji počnu učiti drugi jezik u kasnijoj životnoj dobi mogu usporiti kognitivno propadanje povezano sa starenjem.

"Ne postoji jasna dobna granica nakon koje učenje drugog jezika više ne bi bilo korisno", rekao je dr. Tommy Wood, neuroznanstvenik i autor. Wood je istaknuo nekoliko istraživanja koja su pokazala da su starije osobe poboljšale pažnju, radnu memoriju i izvršne funkcije nakon samo nekoliko mjeseci učenja jezika. Učenje nečeg novog također pomaže ljudima da ostanu društveno povezani, istovremeno jačajući sposobnost mozga da se prilagođava i usvaja nove informacije. "Pravljenje pogrešaka jedan je od najvećih pokretača neuroplastičnosti i učenja", dodao je Wood.

Što možemo naučiti od stogodišnjaka?

Savjeti dr. Rogers podudaraju se s onim što znamo o najdugovječnijim ljudima na svijetu, stanovnicima takozvanih "Plavih zona". Genetika, naime, određuje tek oko 20 posto našeg životnog vijeka, dok preostalih 80 posto ovisi o načinu života i okruženju.

#longevity #wellness #doctors #EvidenceBasedmedicine ♬ original sound - AgeWellWithDrSteph @agewellwithdrstep Aging doesn’t start at 65. It’s happening right now, and what you do in every decade shapes what your future looks like. I started this account because the wellness and longevity industry is full of promises backed by little to no evidence. As a doctor board-certified in internal medicine and geriatrics, I’m here to cut through that noise and give you what is actually realistic and science-backed. I separate what you have agency over from what we all eventually adapt to, so you have a clear picture of aging and where you have real control, not false promises. Physical changes, disability, or illness over a long, beautiful life are not failures. They are part of a process where you can still improve, delay, adapt, and live an amazing life. I’m here to help you do exactly that. #HealthyAging

Njihov životni stil prirodno uključuje principe hormeze. Primjerice, tjelesna aktivnost nije odlazak u teretanu, već stalno, prirodno kretanje kroz svakodnevne aktivnosti poput hodanja, vrtlarenja i obavljanja kućanskih poslova. Također, prehrana im se temelji na cjelovitim, biljnim namirnicama, a često prakticiraju i umjerenost, poput japanskog pravila koje nalaže da se prestane jesti kada je želudac 80 posto pun. Održavanje čvrstih veza s obitelji i zajednicom te posjedovanje osjećaja svrhe dodatni su ključni elementi njihove dugovječnosti.

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