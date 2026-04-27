Ruski znanstvenici rade na 'lijeku protiv starenja': 'Nevjerojatna budućnost postaje stvarnost'

Rusija je objavila da njezini znanstvenici rade na razvoju genske terapije koju visoki dužnosnici opisuju kao "cjepivo protiv starenja". Ovaj ambiciozni projekt, koji se nalazi u eksperimentalnoj fazi, ima za cilj usporiti proces staničnog starenja blokiranjem ključnog receptora povezanog s promjenama u tijelu koje dolaze s godinama. Inicijativa nije samo znanstveni pothvat, već i dio šire strategije Kremlja za rješavanje demografskih problema i produženje zdravog životnog vijeka, potkrijepljena golemim financijskim sredstvima.

Blokiranje gena kao ključ stanične mladosti

U središtu istraživanja nalazi se receptor RAGE (receptor za krajnje produkte uznapredovale glikacije), čija aktivacija, prema riječima zamjenika ruskog ministra znanosti i visokog obrazovanja Denisa Sekirinskog, pokreće starenje stanica. Terapija koju razvija Institut za biologiju i medicinu starenja usmjerena je upravo na blokiranje ovog gena kako bi se stanicama produžila "mladost".

"Gen RAGE je receptor čija aktivacija pokreće starenje stanice. Blokiranje ovog gena, naprotiv, može produžiti njezinu mladost", izjavio je Sekirinski na konferenciji o dugovječnosti. Naglasio je kako je krajnji cilj stvoriti "prvi lijek za starenje na svijetu" koji je specifično dizajniran za blokiranje ovog receptora. Ako se pokaže uspješnom, ova bi tehnologija mogla predstavljati revoluciju u medicini i promijeniti način na koji pristupamo procesu starenja, pretvarajući ga iz neizbježne sudbine u stanje kojim se može upravljati.

Nacionalni prioritet s proračunom od 26 milijardi dolara

Ovaj projekt nije izolirani znanstveni hir, već ključni dio golemog nacionalnog projekta pod nazivom "Nove tehnologije za očuvanje zdravlja". Pokrenut je 2025. godine po izravnom nalogu predsjednika Vladimira Putina, a njegov proračun premašuje dva bilijuna rubalja, što je oko 26,4 milijarde američkih dolara. Ruski dužnosnici sve otvorenije govore o istraživanju dugovječnosti kao javnozdravstvenom i nacionalnom prioritetu, što je potaknuto suočavanjem zemlje s demografskim padom i brzim starenjem populacije.

Potpredsjednica vlade Tatjana Golikova potvrdila je ozbiljnost namjera, najavivši da Rusija planira započeti proizvodnju lijeka protiv starenja između 2028. i 2030. godine. "Ono što smo još donedavno mogli opisati kao nevjerojatnu budućnost, sada postaje stvarnost", izjavila je Golikova odražavajući optimizam koji vlada u državnom vrhu. Ulaganje u biotehnologiju i genetiku vidi se kao strateški potez koji bi mogao osigurati ne samo zdraviju naciju, već i globalnu znanstvenu premoć.

Pozadina projekta: 'Opsesivna ideja' o vječnom životu?

Iza službenih objašnjenja o javnom zdravlju, neki izvori upućuju na dublje, osobnije motive unutar kremaljske elite. Kako navodi The Moscow Times, pozivajući se na izvore bliske Kremlju, projekt je proizašao iz "opsesivne ideje" Mihaila Kovalčuka, dugogodišnjeg Putinovog saveznika i čelnika prestižnog instituta Kurčatov, "koji sanja o vječnom životu i 'genomu ruskog čovjeka'".

Ova teza dobiva na težini s obzirom na to da Kovalčuk također nadzire savezni program za razvoj genetike u koji je navodno uključena i Putinova najstarija kći, endokrinologinja Marija Voroncova. S obzirom na to da sam Putin ima 73 godine, a mnogi visoki dužnosnici su slične dobi, dok je prosječni životni vijek za muškarce u Rusiji tek oko 67 godina, potraga za dugovječnošću mogla bi imati i vrlo osobnu dimenziju za one koji drže poluge moći.

Optimizam vlade nasuprot sumnji stručnjaka

Unatoč optimističnim najavama i golemim ulaganjima, unutar ruske znanstvene zajednice postoji i doza skepse. Neki znanstvenici i medicinski stručnjaci izrazili su sumnju u brzu realizaciju ovako ambicioznih ciljeva, osobito bez adekvatnog i transparentnog financiranja te s obzirom na trenutnu političku situaciju koja je Rusiju izolirala od dijela međunarodne znanstvene zajednice. Ovo nije prvi ruski pokušaj borbe protiv starenja; ranija istraživanja uključivala su testiranje molekule SkQ1, snažnog antioksidansa koji je navodno produžio životni vijek miševa za 15 posto, kao i razvoj "kemijskog koktela" koji je pokazao poboljšanje neuroloških funkcija kod starijih miševa.

Ipak, projekt genske terapije predstavlja značajan iskorak u smislu ambicije i razine ulaganja. Dok svijet s oprezom promatra, Kremlj je jasno dao do znanja da je bitka protiv starenja postala jedan od njegovih ključnih prioriteta.

