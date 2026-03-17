Je li otkrio eliksir mladosti? Nitko ne vjeruje da mu je 60, a on otkriva tajnu mladolikosti

Kada je slavni singapurski model Chuando Tan proslavio jubilarni rođendan, mnogi obožavatelji su ga nevjericom promatrali. Čovjek kojeg često zamjenjuju za 30-godišnjaka prošli je tjedan ugasio 60 svjećica na torti. Ipak izgledom se može natjecati sa znatno mlađim kolegama.

'Vrijeme je jedino pravo bogatstvo'

Tan je bivša pop zvijezda i model iz 1980-ih, a danas ima više od dva milijuna pratitelja na Instagramu. Proslavio je obljetnicu sa stilom, sjedeći na haubi svog Jeep Wranglera s rođendanskim balonima.

"Danas, na moj 60. rođendan, podsjećam se da je vrijeme jedino pravo bogatstvo. Svako sunce što izlazi dolazi kao nasljedstvo, a ne kao jamstvo. Zahvalan sam što još uvijek stojim na ovoj Zemlji. Mudriji put sada je jednostavan: svakodnevno se vraćati prirodi i suncu te uskladiti se s onim što će trajati.“

"Želim mir na Zemlji", dodao je.

Geni, prehrana i vježbanje, samo su dio tajne

No njegove obožavatelje najviše zanima kako je moguće da izgleda toliko mlađe? Tan kaže da vježba tri puta tjedno po otprilike sat i pol, ali dodaje da još jedan faktor značajno utječe na njegov izgled.

"I geni imaju veliku ulogu, a osim uobičajenog savjeta da jedete zdravo i redovito vježbate, mislim da je način na koji razmišljate također važan. Ono što mislite i kako se osjećate iznutra doslovno postajete vi", smatra Tan. "Kako starimo, važno je u svoj režim vježbanja uključiti sveobuhvatne vježbe kako ne bismo izgubili previše mišićne mase i testosterona. Oba su odgovorna za borbu protiv starenja."

A što je s prehranom? Kaže da su mu na jelovniku najvažniji riba i povrće u bistroj juhi s rižom, ili piletina s rižom, te govedina s rezancima, ali se, tvrdi, ne ograničava potpuno, piše Profimedia.

"Kada sam vikendom s prijateljima, dopustim sebi uživanje u hrani i jedem što god mi se prohtije. Ne osjećam pritisak da se držim dijete", kaže.

I dok mnogi vole kada ljudi misle da izgledaju mlađe nego što zaista jesu, Tan izbjegava otkriti svoj pravu dob, ako nije nužno.

"Ako situacija dozvoli, tražim načine da ne otkrijem svoju dob. Nije da se sramim toga, samo želim izbjeći objašnjavanje. Međutim, u situacijama gdje nemam izbora, poput boravka u hotelima, zna biti donekle neugodno. Uvijek pokušavam brzo promijeniti temu ili se praviti da nisam čuo što su rekli", zaključuje ovaj mladoliki model.

